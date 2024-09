Joakim Lundell fick brev från ”Arbogakvinnan”: ”Frös till is”

Adresserat till ”Producent Joakim Lundell”

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-18

När Joakim Lundell gick igenom posten frös han till is.

”Arbogakvinnan” Johanna Möller hade nämligen kontaktat honom.

– Det var väldigt obehagligt att få ett brev adresserat rakt till mig i min egen brevlåda, säger han.

Så fort Joakim Lundell, 37, såg Johanna Möllers namn på brevet visste han att det var ”Arbogakvinnan” som kontaktat honom.

Det var skickat direkt till hans hemadress till ”producent Joakim Lundell”.

– Direkt när jag tog i brevet så frös jag till is. Jag bara kände att det var hon, säger han.

– Får jag fanbrev eller fejkbrev så är det sällan någon adresserar mig efter min arbetsuppgift.

expand-left helskärm Brevet från Arbogakvinnan Johanna Möller.

Vill att han gör spelfilm om hennes liv

I brevet står det:

”Hej Joakim. Jag heter Johanna Möller och är oskyldigt dömd för mord.”

Hon skriver att hon vill att Lundell ska göra en spelfilm om ”hennes liv som oskyldigt dömd för mord” och att han ska kontakta hennes dotter för att diskutera manus.

– Sedan följde en och en halv sidas redogörelse kring varför hon är oskyldig, säger han.

expand-left helskärm Brevet från Arbogakvinnan Johanna Möller.

Varför tror du att hon kontaktade just dig?

– Jag har ju varit ganska mycket på nyheterna om mina långfilmer, så det kan ju vara det antar jag, att hon sett att jag har stor räckvidd med mina filmer.

Joakim berättar att han inte kommer göra någon film om ”Arbogakvinnan”.

– Jag tycker att hon är en väldigt skrämmande och obehaglig människa så jag vill inte involvera mig med det och det känns inte moraliskt rätt att göra en spelfilm utifrån hennes perspektiv.

– Jag vill inte att den här typen av människa ska ligga i cellen och tänka på mig, jag har ju två barn och familj.

expand-left helskärm Joakim Lundell.

Hade du någon tanke på att tacka ja?

– Det är ju ett fall som har väldigt stort allmänintresse. Men problematiken är ju att man behöver ta ställning för att göra en spelfilm. Jag skulle ju aldrig ta ställningen att hon är oskyldig vilket var hennes premisser. Enligt mig är det en rättvis dom.

– Sen tror inte jag att jag hade mått bra av att involvera mig i det här.

expand-left helskärm Johanna Möller vid rättegången i Svea hovrätt.

Har inte svarat på brevet

Joakim Lundell har inte svarat Johanna Möller och planerar heller inte att göra det.

– Jag känner inte att det kommer något gott ur det. Jag känner att det är väldigt lugnt och skönt kring mig nuförtiden och I intend to keep it that way, säger han.

Johanna Möller, 48, känd som ”Arbogakvinnan”, dömdes 2017 till livstids fängelse för mord på sin pappa och mordförsök på sin mamma. Hon åtalades även för mordet på sin tidigare make 2015 men friades av hovrätten.