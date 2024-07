Seinabo Sey ger sig ut på turné

Publicerad 2023-10-09

Glädjebesked för fansen.

Efter årsskiftet ger sig Seinabo Sey ut på Skandinavien-turné.

Tidigare i år släppte Seinabo Sey sitt tredje album ”The one after me” och efter det har hon givit konserter bland annat på Way Out West och även som förband åt Bon Iver på Dalhalla.

Turnén inleds den 25 januari i Uppsala, därefter väntar Sundsvall 26/1, Luleå 27/1, Göteborg 1/2, Falun 2/2, Gävle 3/2, Oslo 8/2, Karlstad 9/2, Örebro 10/2, Köpenhamn 14/2, Malmö 15/2, Lund 16/2, Helsingborg 17/2 och Stockholm 5/2.