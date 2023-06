Anne Lundberg leder SVT:s firande på Skansen: ”Jag är en nationalromantiker”

Så blir nationaldagssändningen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Anne Lundberg leder SVT:s firande på Skansen den 6 juni.

Nytt för i år är dessutom en särskild nationaldags-talkshow.

– Det blir en helkväll, säger hon.

Anne Lundberg, 57, är en veteran i nationaldagssammanhang vid det här laget. I år delar hon uppdraget att leda firandet på Skansen med Micke Leijnegard, 58.

Tara Moshizi, 39, har också varit med i SVT:s sändningar den 6 juni i flera år. I år har hon fått en egen talkshow som sänds från Moderna museet i Stockholm inför festligheterna på Sollidenscenen.

– De vill göra lite mer av en helkväll av det, så vi kommer att sända nästan hela kvällen i ettan, säger Anne Lundberg om SVT:s nya upplägg.

helskärm Nationaldagen 6 juni med Anne Lundberg, Tara Moshizi och Micke Leijnegard.

Simon J Berger en av kvällens gäster

Moshiri kommer ha gäster som skådespelaren Simon J Berger och historikern Erik Petersson. Det kommer också rapporter från hela Sverige om hur dagen har firats.

Klockan 20.00 är det så dags för kvällens huvudnummer – firandet på Skansen – innan kvällen avslutas med tapto taptoTapto är en militär signal på kvällen som innebär att manskapet skall återvända till sina förläggningar för att gå till nattvila. Källa: Wikipedia från Nordiska museet.

– Det blir en helkväll från halv sju till tio. Det känns roligt, säger Anne Lundberg.

helskärm Simon J Berger.

”Högtidligt”

Hon är förtjust i SVT:s traditionella sändningar från nationaldagsfirandet.

– Det är väldigt högtidligt skulle jag vilja säga. Väldigt fint.

Riksdag, regering, kungafamiljen, ambassadörer – alla brukar de vara på plats, säger hon.

På scen utlovar SVT en bred samling artister, bland andra Grammy-vinnaren Magnus Lindgren, Sven-Ingvars, Hanna Husáhr och Joachim Bäckström, och en stor barnkör.

helskärm Anne Lundberg och Micke Leijnegard.

Både patriotisk – och kritisk

Den svenskaste av dagar är midsommarafton. I skuggan av den har nationaldagen fått kämpa – men dagen är väl värd att fira, menar Anne Lundberg.

– Vi gör så gott vi kan från Skansen för att uppmärksamma Sveriges nationaldag och berätta varför vi firar just den dagen och gör det så festligt och högtidligt vi kan – och ändå folkligt och härligt.

Enligt henne går det att både känna sig patriotisk och kritisk, samtidigt.

– Jag tycker man har rätt att vara det. Man kan vara väldigt stolt över vissa saker, säger hon och nämner naturen som ett exempel.

– Jag är en nationalromantiker själv och jag älskar den svenska naturen och den tillgänglighet vi har genom allemansrätten, säger hon.

helskärm Nationaldagsfirandet 2022.

”Vi svenskar är lite dåliga på att fira”

Just den 6 juni kan få vara en frizon där vi lyfter fram det vi personligen gillar med Sverige och vågar fira lite, menar hon.

– Jag tycker ändå att vi svenskar är lite dåliga på att fira.

Du har ju lett firandet på Skansen några gånger. Är det något som sticker ut?

– Pandemiåren var ju väldigt speciella, du kunde vi ju inte ta emot vem som helst.

– Vi körde ändå, men i väldigt liten skala och hade väldigt få på plats. Det var konstigt. Vi var på Skansen, men det var som att vara i en tv-studio.

Extra kul efter pandemin

Därför känns det extra kul nu, menar hon.

– De här åren efter pandemin känns det jättelyxigt att återigen kunna samla så många människor på en och samma plats.

Har du någon särskilt förhoppning inför den 6 juni?

– Jag hoppas att det ska bli en solig, vacker dag för alla som är lediga.

Och för festligheterna på Skansen?

– Att blir en glad och lustfylld tillställning där det också sägs ganska viktiga ord, säger Anne Lundberg.

FAKTA Det här är Anne Lundberg Namn: Anne Lundberg.

Ålder: 57.

Familj: Make Stefan Lindfors och sönerna Jack och Oscar.

Bor: Skivarp.

Aktuell: Leder nationaldagsfirandet i SVT med Tara Moshizi och Micke Leijnegard. Läs mer

helskärm Anne Lundberg.

Just nu lyssnar jag på:

Poddar: P3 Historia, Filip & Fredrik Podcast och Stil i P1.

Radio: Ekot.

Ljudböcker: Amerikansk Jord av Jeanine Cummings.

Just nu tittar jag på:

På SVT Play: Rapport, brittiska krimserier och Drömslottet.

På olika streamingtjänster: Ted Lasso (Apple tv+), Love and death (HBO Max), The Diplomat (Netflix).