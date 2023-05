Tina Turner är död

Efter en tids sjukdom: Sångerskan blev 83 år

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Tina Turner.

Sångerskan Tina Turner är död.

Hon blev 83 år.

”Drottningen av rock ’n’ roll har somnat in”, skriver en representant för den legendariska sångerskan i ett uttalande.

helskärm Tina Turner under sin världsturnén 1987.

Rockikonen dog i sitt hem i schweiziska Küsnacht efter en lång tids sjukdom.

”Med henne förlorar världen en musiklegend och en förebild”, står det i ett uttalande från världsstjärnans representant.

Tina Turner ses som en av de absolut största stjärnorna på rock’n roll-scenen. Hon har lämnat avtryck med oförglömliga hits som ”The Best”, ”Proud Mary”, ”Private Dancer” och ”What's Love Got to Do With It”.

Förutom att ha sålt över 200 miljoner skivor världen över ska hon också ha sålt fler konsertbiljetter än någon annan soloartist.

Lång karriär

Turner, eller Anna Mae Bullock som hon var döpt till, inledde sin karriär 1957 med Ike Turner, som hon gifte sig med fem år senare. Under hela 60-talet och halva 70-talet hade paret flera stora hits och räknades som ett av de allra största artistnamnen.

Men livet utanför rampljuset var något helt annat.



I dokumentären ”Tina” från 2021 berättade sångerskan att hon led av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, från det våld och misshandel hon utsattes av sin make och musikpartner.

helskärm Tina och maken Ike Turner på scen 1966.

Äktenskapet tog slut 1978. Då tog i stället Tina Turners oerhört framgångsrika solokarriär fart.

1984 kom genombrottet med skivan ”Private Dancer”, som innehöll låten "What's Love Got To Do With It". Plattan såldes i 20 miljoner exemplar.

Sammanlagt har Tina Turner vunnit åtta Grammys och varit nominerad 25 gånger.

helskärm Tina Turner i Sverige 1987 förevigad av Aftonbladets fotograf.

För två år sedan tog sångerskan farväl av fansen – och berättade att hon ville tillbringa sin sista tid i livet utanför rampljuset.

Hon hade då haft stora hälsoproblem, och tidigare drabbats av stroke, cancer och njursvikt som ledde till en transplantation år 2017.

De sista åren drabbades Turner och hennes familj av flera dödsfall. 2017 förlorade hon sonen Craig, som tog sitt liv, 59 år gammal. I december 2022 dog hennes son Ronnie, 62, i sviterna av tjocktarmscancer.

Tina Turner blev 83 år.

helskärm Beyonce och Tina Turner på Grammy Awards 2008.

