Då slås C More och TV4 Play ihop

Så påverkas kunderna – blir plusanvändare

Publicerad: I dag 16.07 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm C More och TV4 Play slås ihop. Arkivbild.

C More och TV4 blir ett.

Efter sommaren slås tjänsterna ihop.

– Samtidigt kommer C More-användare att känna igen C Mores utbud, men i en ny tjänst, säger TV4:s vd Mathias Berg i ett pressmeddelande.

Nu står det klart. C More och TV4 Play slås ihop till en och samma plattform efter sommaren, och ska därefter gå under namnet TV4 Play, skriver TV4 i ett pressmeddelande.

Det betyder att C More skrotas. Efter sammanslagningen omvandlas C Mores betalande användare till plusanvändare på TV4 Play.

”C Mores kunder får information längre fram om hur övergången till den nya tjänsten ser ut”, skriver TV4.

”Innehåll med eller utan reklam”

TV4 skriver att tittare kommer att känna igen C Mores utbud i den nya tjänsten.

– TV4 är hela Sveriges tv-kanal och alla kan fortfarande samlas framför Masked Singer Sverige på fredagar, utan kostnad. Samtidigt kommer C More-användare att känna igen C Mores utbud, men i en ny tjänst. På samma gång ger vi hela Sverige möjlighet att streama exempelvis sport, drama, underhållning och nyheter på TV4 Play. Det finns också möjlighet att titta på innehåll med eller utan reklam, säger Mathias Berg, vd TV4, i ett pressmeddelande.