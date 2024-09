Skådespelaren Ellen Holly är död – blev 92 år gammal

Spelade i ”One life to live”

Publicerad 2023-12-08

Hon blev den första svarta kvinnan att ha en huvudroll på tv under dagtid.

Nu är Ellen Holly död, rapporterar Variety.

Hon blev 92 år gammal.

Skådespelaren Ellen Holly är mest känd för sin roll som Carla Gray i såpoperan ”One life to live”. Hon var med i serien mellan 1968–1980 och senare igen 1983–1985.

Under onsdagen dog hon på ett sjukhus i New York, bekräftar hennes talesperson för Variety.

Fick jobb efter sin krönika

Ellen blev den första svarta kvinnan att ha en huvudroll i en tv-serie som visades under dagtid.

”One life to live” producenten, Agnes Nixton, uppges ha gett Ellen rollen efter att ha läst hennes krönika i New York Times där hon skrev om hur svårt det var att få skådespelarjobb som en ”ljushyad svart kvinna”.

Behandlades illa under inspelningen

Holly har senare avslöjat hur illa hon och hennes mörkhyade motspelare behandlats under inspelningen av serien och skrev i sin självbiografi ”One Life: The Autobiography of an African American Actress” att de var rejält underbetalade.

Ellen Holly har även medverkat i flera andra filmer och serier som ”The bid story”, ”Guiding light” och ”In the heat of the night”