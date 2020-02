TV4 hjälpte ”Big brother”-Sami att tatuera över nazitatuering

avNatalie Demirian

Publicerad: 18 februari 2020 kl. 18.42

”Big brother”-deltagaren Sami Jakobsson har enligt TV4 tagit avstånd från högerextremism.

Men TV4 hjälpte ”Big brother”-deltagaren att täcka över en nazitatuering bara dagar innan hans medverkan i programmet, skriver Expressen.

”Han hade en tatuering som han ville bli av med innan han gick in i huset”, säger Joel Bendrik, exekutiv producent på TV4, till Aftonbladet.

”Big brother”-deltagaren Sami Jakobsson, 25, har haft ett mörkt förflutet med högerextrema åsikter. På sin kropp har han tidigare haft tatueringar med nazisymboler, men har i dag tatuerat över dem.

TV4 har försvarat sitt beslut med att låta deltagaren stanna kvar i ”Big brother” för att han tydligt tagit avstånd från rasism och högerextremism.

Nu skriver Expressen att han fick hjälp av TV4 med att täcka över en av nazitatueringarna bara dagar innan dokusåpans premiär förra veckan.

TV4:s svar

Joel Bendrik, exekutiv producent på TV4, säger i en skriftlig kommentar till Aftonbladet:

”Han hade en tatuering som han ville bli av med innan han gick in i huset, eftersom han tagit avstånd från sitt förflutna. Produktionen satte honom då i kontakt med tatuerare”.

”Står inte för sådana åsikter”

Förra året intervjuades Sami Jakobsson av Aftonbladet i samband med dokumentären "Raggarjävlar", där han kopplades ihop med flera högerextrema symboler.

– Vi började spela in 2016. Under de här åren som vi har spelat in har jag funnit min väg i livet. Så jag döljer inget. Jag står för mina skelett i garderoben som jag anser att det är i dag. Vissa håller fortfarande på med sådant här medan andra inte gör det. Jag hade på mig det här då. Men jag står inte för sådana åsikter, sa han då.

Foto: TV4 Sami Jakobsson

