Nya dokusåpaparet: ”Jag älskar henne”

Haidar och Sara blev ihop i ”Celebrity ex on the beach”

avTorbjörn Ek

Publicerad: 05 april 2020 kl. 18.50

Dokusåpavärlden har fått ett nytt powerpar.

”Paradise hotel”- veteranen Haidar Juma och ”Ex on the beach”-profilen Sara Bolay är tillsammans.

”Jag älskar henne”, hälsar Haidar via sms.

De har skymtat på varandras sociala medier i några veckor, Sara Bolay, 27, känd från ”Ex on the beach” och ”Paradise hotel”-veteranen Haidar Juma, 28. Under torsdagen avslöjade Kanal 5:s streamingtjänst Dplay att de båda är deltagare i den kommande säsongen av ”Celebrity ex on the beach” som samlat en stor mängd av dokusåpavärldens mest välkända profiler i en specialsäsong.

Foto: Kanal 5/Dplay Sara Bolay och Haidar Juma är ett par.

– De är superstjärnor i den här världen, som vi har kunnat läsa om i kvällstidningar och på kändissajter, sa programmets pressansvarige Mathilde Albinsson om den 23 personer starka deltagaruppställningen.

Är i Dubai tillsammans

Och nu bekräftar Haidar Juma att han och Sara Bolay sedan inspelningen av ”Celebrity ex on the beach” har blivit ett par:

”Ja, det stämmer. Jag älskar henne”, skriver han i ett sms till Aftonbladet.

Foto: privat Sara Bolay och Haidar Juma myser tillsammans i Dubai

Han befinner sig just nu i Dubai tillsammans med kärleken, Sara delar sitt boende mellan Uppsala och emiratet på arabiska halvön. På Instagram har båda även lagt upp bilder på varandra från det närliggande emiratet Abu Dhabi.

Inspelningen av ”Celebrity ex on the beach” ägde rum förra hösten i Brasilien och sänds på Dplay med premiär 23 april. Sara Bolay bekräftar för Expressen att hon och Haidar Juma är ett par och att hon är kär:

– Ja, såklart jag är det. Det är jag och Haidar, så är det, säger hon till tidningen.

LÄS OCKSÅ Kändisversion av ”Ex on the beach” – utan kändisar

LÄS OCKSÅ Bianca Ingrosso till attack mot ”Ex on the beach”

LÄS OCKSÅ Calle Åbergs glädjebesked efter cancerdomen

KOPIERA LÄNK