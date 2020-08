Tittarilska när tv-jätten släcker

Risk att äldre får svart i rutan när Comhem-tekniken ska ställas om – en halv miljon kan drabbas

Av: Christina Nordh

Publicerad: 14 augusti 2020 kl. 10.28

Uppdaterad: 14 augusti 2020 kl. 10.48

Om knappt en månad ska alla Comhems kunder vara digitala.

De som kan få svart i rutan är de äldsta, de som har svårt med tekniken.

– Just för dem som är så isolerade och inte har några andra glädjeämnen så är tv:n jätteviktig, säger en läsare.

Foto: Getty images Den 8 september ska 500 000 av 1,6 miljoner hushåll ställa om från analogt till digital-tv. För många äldre uppstår tekniska svårigheter, speciellt under pandemin när släktingar måste hålla sig borta.

Flera läsare som Aftonbladet talat med tycker att Comhems omställning från analogt till digitalt är helt feltajmad. Framför allt riskerar äldre pensionärer att hamna i kläm. De som sitter isolerade, ofta med tv:n som enda sällskap.

– Mamma berättade att ett meddelande rullade på tv:n som sa att de skulle koppla om. Men hon vet ju inte hur man gör det. Samtidigt får ingen komma in och hjälpa till. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som sitter med analog tv som kommer att bli bortkopplade, säger en läsare.

Tv:n är deras sällskap

Det handlar totalt om 500 000 av 1,6 miljoner hushåll som den 8 september ska ställa om från analogt till digitalt tittande, säger Comhems presstalesperson Fredrik Hallstan.

– Vi har sedan början av året informerat fastighetsägare. Den här veckan intensifierar vi informationen till de boende. Dels genom en hemsida, men vi har också skickat ut en broschyr till äldre i juni.

– Vi är medvetna om att det här kan vara besvärligt för vissa äldre och därför har vi riktat delar av informationskampanjen mot dem så att de ska klara att göra de här förändringarna själva, säger han.

Foto: Tele2 Fredrik Hallstan, presstalesperson hos Comhem säger: ”Vi är medvetna om att det här kan vara besvärligt för vissa äldre.”

För äldre som inte är så tekniska finns hjälp att få.

– Behöver man få hjälp av någon har vi förhoppningar om att någon vän eller släkting kan hjälpa till, om man håller sig på avstånd. Sedan samarbetar vi med ett företag där man kan beställa någon som kommer hem, mot en avgift som man kan dra av på rut, som hjälper till att göra de här inställningarna.

De äldre ska ju inte släppa in andra människor hos sig, är det viktigt att gå över till det digitala just nu under pandemin? Tv:n är ju ändå sällskap till dem som sitter isolerade.

– Vi har förståelse för att det här kan skapa oro hos äldre, men man kan alltid ringa vår kundservice så får man hjälp, säger Fredrik Hallstan.

Svårt via telefon

Men telefonhjälp är inget att ha, menar en läsare.

– Jag tror att det blir jättesvårt att göra det där via telefon. Jag vet ju hur man måste gå in och knappa på menyer. Så det där kommer att bli ett problem. I vanliga fall skulle jag kunnat gå in och sätta mig där och hjälpa dem med fjärrkontrollen. Men nu kan jag inte det. Ofta är det så att när äldre personer skaffar digitala system så är det yngre anhöriga som får hjälpa dem att ställa in och få igång allting. Men nu går inte det.

– Vi brukar handla åt mamma och pappa och stå precis innanför dörren och de står fem, sex meter därifrån. Jag vill inte gå in i deras vardagsrum och kontaminera. Det kanske är lite överdrivet, men det finns en liten risk för smitta, säger han.

