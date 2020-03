Skandalstjärnans förlovning bruten – efter tre veckor

Nytt bakslag för Amanda Bynes

avNatalie Demirian

Publicerad: 09 mars 2020 kl. 11.48

Det är slut mellan skandalstjärnan och skådespelaren Amanda Bynes och fästmannen Paul Michael.

Tre veckor efter att de förlovat sig bekräftar Paul Michael uppbrottet.

”Jag älskar henne dock, hon är min bästa vän”, säger han till InTouch.

Det var på alla hjärtans dag i februari som Amanda Bynes, 33, gick ut med nyheten om att hon har förlovat sig.

Tillsammans med en bild på sin förlovningsring på Instagram skrev hon att hon har förlovat sig med sin stora kärlek, och senare publicerade hon ett inlägg till med fästmannen Paul Michael.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix Amanda Bynes.

Raderat bilder

Men nu är alla bilder med honom raderade från hennes Instagramkonto och förhållandet är över, skriver InTouch.

Exparet ska enligt källor ha dejtat i tre månader innan de förlovade sig och träffades på ett AA-möte. Båda två ska ha varit nyktra i ett år när de träffades.

Haft det tufft

Uppbrottet kommer efter flera tuffa år för Amanda Bynes.

Den tidigare barnstjärnan har de senaste åren mer varit känd för sina skandaler och kontroversiella uttalanden än för sina skådespelarinsatser.

Hon har bland annat lidit av depressioner och missbrukat droger och alkohol. Sedan 2014 har hennes mamma förmyndarskap över henne.

Hennes Hollywoodkarriär startade i Nickelodeon-serien ”All that”. Genombrottet kom i ”The Amanda show”, som följdes av ”What I like about you”. Hon har också gjort roller i filmer som ”Easy A” med Emma Stone och ”She’s the man” med Channing Tatum.

