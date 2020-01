Céline Dions mamma död – blev 92 år

avRasmus Karlsson

Publicerad: 17 januari 2020 kl. 18:12

Foto: Instagram/ Céline Dion Du är en evig källa till tröst och inspiration, skrev Céline Dion i ett inlägg på mammans födelsedag 2018.

Céline Dions mamma, Thérèse Dion, är död.

Mamman skrev bland annat superstjärnans första singel.

Hon blev 92 år gammal, rapporterar Mtl blog.

Superstjärnan Céline Dion, 51, har en lång karriär bakom sig med världshits som ”The power of love”, ”My heart will go on” och ”I’m alive”. Hennes mamma, Thérèse Dion, har stöttat henne genom hela karriären. Nu är hon död, skriver Mtl blog.

Mamma Dion låg bland annat bakom Célines första singel, ”Ce n'était qu'un rêve”.

Yngsta barnet

Thérèse Dion hade sitt egna matlagningsprogram som hette ”Maman Dion” där där Céline gästade ibland. Hon var mamma till 14 barn, där superstjärnan är den yngsta.

I juli 2019 pratade hennes dotter Claudette, Célines syster, offentligt om sin mammas hälsa och uppgav då att dåligt syn och minnesförlust hade börjat begränsa hennes rörlighet.

”Du gav mig liv”

I maj 2019 publicerade Céline en fin hyllning till sin mamma på Instagram och skrev:

”Nu mer än någonsin inser jag vikten av en mammas roll. Inte bara gav du mig liv, utan du skrev också mitt öde. Jag älskar dig mamma” skrev hon i inlägget.

Thérèse var tillsammans med sin man, Adhémar, ledande för den musikaliska familjen. Som barn kunde Céline sova på stolar i restauranger och barer medan föräldrarna sjöng berättade hon för tidningen People 1994.

Thérèse Dion blev 92 år gammal.

