Pernilla Wahlgrens oro inför ”Så mycket bättre”: ”Ångest”

”Jag skulle vara så nervös”

avCornelis Rikken

Listan av artister som har varit med i TV4:s ”Så mycket bättre” kan göras lång.

Men en som ännu inte har dykt upp i programmet är Pernilla Wahlgren.

Nu berättar hon om rädslan inför en eventuell medverkan.

– Jag skulle vara så nervös, säger hon i podcasten ”Wahlgren och Wistam”.

I det senaste avsnittet av podcasten ”Wahlgren och Wistam” berättar Pernilla Wahlgren, 51, om sitt möte med rapparen Petter, 45, och känslan av att ”inte vara lika tuff som honom”.

– Jag tror inte att han tycker att jag är den coolaste bönan i stan, säger hon skämtsamt och fortsätter:

– Jag tror att om Petter och jag skulle vara tillsammans i en vecka på Gotland i något underhållningsprogram, då skulle han nog tycka ”fan vad skön hon var, Pernilla Wahlgren”. Just nu tror jag inte att jag står högt i kurs.

Samtalet leds sedan in på Pernillas, eventuella, framtida medverkan i ett visst underhållningsprogram som spelas in på Gotland: ”Så mycket bättre”.

– Känner du att om du, när du, någon gång är med i ”Så mycket bättre”, då skulle du vara nervös?, frågar poddkollegan Sofia Wistam, 53.

– Ja! Jag skulle vara så nervös, svarar Pernilla.



1 av 2 | Foto: Magnus Sandberg Pernilla Wahlgren.

”Ångest”

Hon förklarar att hennes nervositet bottnar i en enorm prestationsångest och rädslan för att de andra artisterna inte skulle gilla hennes tolkningar.

– Skulle jag stå framför Orup säger vi och bara ”maaagaluf”, och göra om den så att den blir lite tuff... Då skulle jag känna ”herregud, tycker han att det här är bra eller tycker han att jag dödar hans låt nu?”.

Hon målar även upp scenariot att hon skulle bli tvungen att tolka Oskar Linnros, 35.

– Skulle Pernilla Wahlgren göra om en Oskar Linnros-låt... Det är inte säkert att han...

– Oh, oh, oh... Det blev lite jobbigt där, flikar Sofia in med en plågad röst.

– Du kände! Du kände! Förstår du min ångest då att jag ska veta att jag ska göra det här nu och jag vill ju att Oskar ska tycka att det är bra, så klart.

”Sitter inte och deppar”

Pernillas vara eller icke vara i ”Så mycket bättre” har diskuterats i ”Wahlgren och Wistam” tidigare.

I ett avsnitt från november 2017 hävdar dock Pernilla att det helt enkelt handlar om att hon aldrig har fått förfrågan om att vara med.

Anledningen ska enligt sångerskan vara att hon inte skriver sin egen musik.

Även faktumet att hon inte har haft tillräckligt med hitlåtar ska ha varit ett argument, något som hon, i alla fall då, slog ifrån sig.

– Det kanske inte är jättemånga som känner till Tomas Andersson Wij heller. Det handlar om att få en spännande konstellation av människor, säger hon i podden.

Samtidigt verkade hon vid tillfället ta det hela med ro.

– Jag sitter inte och deppar. Skulle jag få frågan hoppas jag innerligt att jag skulle kunna. Kommer frågan en vacker dag, så hoppas jag att jag är ledig.

