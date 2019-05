Lady Gaga + FÖLJ

Lady Gagas superentré – bytte dräkt fyra gånger på årets modegala

August Håkansson

7 maj 2019

Många kändisar försökte dra till sig strålkastarljuset på årets modegala på Metropolitan Museum of Arts i New York, men dagen efter pratar de flesta modeexperter återigen om Lady Gaga.

På röda mattan bar hon inte mindre än fyra olika dräkter.

Många minns Lady Gagas ikoniska köttklänning som hon bar på MTV Music Awards i september 2010, eller när hon dök upp utklädd till ett gigantiskt ägg på Grammy-galan 2011. Och modebedömarna är överens om att entrén på måndagens Met-gala i New York är skiljer sig från allt de tidigare sett på galans röda matta.

Artisten anlände med designern Brandon Maxwell, som bar upp den rosa klänningen med ett enormt släp. Fem kostymklädda dansare bjöd sedan på en koreograferad dansshow. Men det slutade inte där.









”Kombinerade mode med show”

Klänningen visade sig vara ett av flera lager. Den togs bort av dansarna och plötsligt uppenbarade sig en asymmetrisk svart klänning som matchade stjärnans stora svarta paraply.

Därefter togs den svarta klänningen av och det visade sig att stjärnan också hade på sig en rosa, tajt klänning. Lady Gaga tog fram en gigantisk telefon som hon började låtsasringa ifrån.

När alla trodde att showen var över skalades även detta lager av och till slut visade stjärnan upp glittriga underkläder, ett par stövlar med skyhöga klackar innan hon hämtade en rosa vagn med champagne, hårspray och handväskor.

”Gaga tog inte över röda mattan bara på grund av hur hon såg ut, utan för att hon också på ett perfekt sätt kombinerade mode med show”, skriver bland annat det amerikanska magasinet Vox.

Flera svenskar på plats

Met-galan anordnas i samarbete med modetidningen Vogue och syftet är att samla in pengar till New York Metropolitan Museum of Arts Costume Institute. Kändisar kommer dit i modeskapelser och varje år har galan ett nytt tema.

I år var galans värdar Anna Wintour, chefredaktör för amerikanska Vogue, tennisspelaren Serena Williams, Lady Gaga, artisten Harry Styles och Alessandro Michele, konstnärlig ledare på Gucci.

Flera svenska kändisar syntes också till på galan, däribland Alicia Vikander, Alexander Skarsgård och Robyn.

