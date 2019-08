Shannen Doherty + FÖLJ

Första bilderna ur nya Beverly Hills 90210

Originalskådisarna tillbaka – men spelar sig själva

avTorbjörn Ek





























1 av 13 | Foto: CBS Studios Jason Priestly, Brian Austin Green, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Tori Spelling.

NÖJE 7 augusti 2019 11:48

Här är första bilderna ur nya versionen av ”Beverly Hills”.

Och visst känner ni igen Jason Priestly, Shannen Doherty och Tori Spelling från kultserien?

Den här gången spelar de dessutom sig själva.

Karaktärerna Brandon, Brenda, Kelly och Donna är borta när succéserien ”Beverly Hills” får en nystart under namnet ”BH90210” och har premiär på C More torsdag 8 augusti.

Men stjärnorna bakom de populära karaktärerna står ändå i centrum, som synes på de här första bilderna ur serien.

För Shannen Doherty, 48, Jason Priestley, 49, Jennie Garth, 47, Ian Ziering, 55, Gabrielle Carteris, 58, Brian Austin Green, 45, och Tori Spelling, 45, gör alla huvudrollerna i den nya serien, där de spelar tillskruvade, eller ”upphöjda” som C More:s och TV4:s pressavdelning väljer att kalla det, versioner av sig själva.

Miniserien i sex avsnitt utgår från förutsättningen att en av dem föreslår att de alla ska medverka i en nyinspelning av tv-serien och serien utgår från stjärnornas verkliga liv och relationer till varandra.

Ursprungligen skulle även Luke Perry, som spelade Dylan i tv-serien, ha medverkad i nyversionen. Men i mars i år dog han tragiskt i en stroke, han blev 52 år gammal.

”Beverly Hills” hade svensk premiär 1991 och fick snart smeknamnet ”Bevvan” bland de svenska fansen. I USA gick den istället i folkmun under Los Angeles-stadsdelens postnummer ”90210” under seriens tio säsonger som sändes fram till 2000. Åtta år senare gjordes en nyversion, ”90210” med nya skolungdomar, Tori Spelling och Shannen Doherty gjorde gästinhopp i serien som i USA visades i fem säsonger.

