Christina Milian + FÖLJ

Christina Milian gravid: ”Vilken välsignelse”

Visar upp ultraljudsbilden på Instagram

Foto: MATT SAYLES/AP Christina Milian.

avCornelis Rikken

NÖJE 28 juli 2019 22:35

Christina Milian, 37, väntar sitt andra barn.

Nu delar hon med sig av gravidlyckan på Instagram.

”Vilken välsignelse”, skriver hon.

Glädjebeskedet kom på söndagskvällen, svensk tid.

”Nytt släpp 2020! Vilken välsignelse! Nu kör vi älskling”, skriver sångerskan, vars riktiga namn är Christine Flores, tillsammans med en bild på henne och pojkvännen Matt Pokora, 33, som stolt visar upp en ultraljudsbild.

”Nästa generation är på väg!”

I kommentarsfältet syns mängder av gratulationer från hennes drygt 5 miljoner följare.

”OMG. Grattis, babe”, skriver bland annat ”High school musical”-stjärnan Vanessa Hudgens, 30.

Pojkvännen, som är en framgångsrik artist i frankrike, har delat samma bild med texten ”Nästa generation är på väg!”.

Ligger bakom flera stora hitlåtar

Christina Milian slog igenom tidigt 2000-tal med jättehiten ”AM to PM” och har under åren stått bakom flera stora låtar som ”Dip it low” och ”When you look at me”.

Hon är sedan tidigare mamma till nioåriga dottern Violet Madison som hon har tillsammans med r'n'b-sångaren The Dream.

De har fått barn 2019 00:28

LÄS OCKSÅ PLUS Félice Jankell är gravid – väntar barn med H&M-arvingen Nils Tham

LÄS OCKSÅ Bebislycka för Nikki Amini och maken Niklas Twetman

LÄS OCKSÅ Bondeparet har fått sitt andra barn

28 juli 2019 22:35