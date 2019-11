Idol 2019 PRESENTERAS AV

Semifinalen av ”Idol” 2019 – minut för minut

avLinn Elmervik

29 november 2019 19:41

Tre ska bli två.

I kväll slåss Tusse, Freddie och Dao om finalplatserna i ”Idol” 2019.

Aftonbladets Rasmus Karlsson bevakar kvällens program – tillsammans med er läsare!

De tre idolerna sjunger låter som juryn valt ut åt dem. En låt där de ska glänsa och en låt där juryn utmanar dem. Slutligen sjunger idolerna en låt som de framfört tidigare under säsongen.

Kvällens låtlista:

”Best of”

Freddie - ”Isn’t she lovely” (Stevie Wonder) Från första audition.

Dao - ”Creep” (Radiohead, Vincint Cannady version) Från Kvalfinalen.

Tusse - ”Human” (Rag’n’bone Man) Från solosången på Slutaudition.

Juryns val

Freddie

Glänsarlåt: ”Viva la vida” – Coldplay

Utmaning: ”Astrologen” – Darin

Dao

Glänsarlåt: ”Love me like you do” – Ellie Goulding

Utmaning: ”Ain’t my fault” – Zara Larsson

Tusse

Glänsarlåt: ”I want you back” – Jackson 5

Utmaning: ”Ängeln i rummet” – Laleh

