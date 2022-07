Jacob de Geer ger en spännande inblick i vilken värld vi lever i

Namn: Jacob de Geer

Ålder: 46

Bor: Upplands Väsby

Yrke: Entreprenör, grundare iZettle

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

check Snabbguide

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

check Första meningen

”I min uppväxt, Upplands Väsby, var jag en främmande fågel med ett konstigt namn som bodde på ett annorlunda ställe.”

check Sista meningen

”Som dessutom startar och bygger ännu bättre bolag.”