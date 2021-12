Molly Sandéns revansch efter utseendehånen i Los Angeles

Tillbaka och jobbar – men vet vilka krav hon kan ställa: ”Fanns inte på kartan”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Efter Oscars-succén: Nu kan Molly Sandén sätta sina egna villkor.

Under hösten har hon återigen jobbat i Los Angeles – staden hon tidigare stängt dörren för efter osunda utseendekrav.

– Jag kommer fan inte ta vad som helst, jag vet hur man säger ifrån och jag vet var mina gränser går på ett sätt som jag inte gjorde när jag var 21, säger hon.

Sedan hon stängde dörren för en världskarriär med Los Angeles som bas 2014 har Molly Sandén, 29, istället växt till att bli en av Sveriges absolut mest framgångsrika artister med mängder av hits på svenska. Hon är så stor och populär att hon nu kan ge sig ut på en arenaturné i Sverige. Med ”Dom ska veta Arena tour” kommer hon bland annat att inta Scandinavium i Göteborg, Globen i Stockholm, Hägglunds arena i Örnsköldsvik och Malmö Arena.

– Jag brukar säga att det är min drömturné, men egentligen har jag inte vågat drömma så här stort så det är en liten lögn. Det känns så himla fett och lyxigt att få göra en 90-minuterskonsert och bara nörda in sig i varendaste detalj och skapa allt. Och att ha förutsättningar för att kunna göra det. Maxat, säger hon.

helskärm Molly Sandén.

Herregud vad fula outfits och frisyrer jag haft

De som såg Mollys sju minuter långa medley i ”Idol”-finalen fick en försmak av vad de kan förvänta sig på turnén, med en djupdykning i hela hennes karriär.

– Jag kommer framföra några riktigt gamla dängor, säger hon och skrattar när hon betonar det sista ordet.

– Jag vill titta tillbaka på mitt ganska spretiga förflutna. Jag har försökt omfamna den grejen, att jag är en komplex varelse som har tyckt om lite olika frisyrer och genrer genom åren. Och vissa grejer har väl funkat bättre än andra och varit mer eller mindre lyckade, får man väl säga. Men istället för att skämmas över de lite sämre valen så vill jag visa upp dem och stå för dem. De är en del av min resa.

Vad är det för nåt du tänker på?

– Men herregud vad fula outfits och frisyrer jag haft. Och framför allt gamla intervjuer som jag tittat på. Jag mådde så illa av att gå genom arkiven. Första Melodifestivalen, man ser i blicken hur livrädd jag är att säga eller göra fel. Jag var så jävla tillrättalagd. Jag försökte tillfredsställa det jag trodde folk ville ha, skivbolagsfolk, mormors kompisar, de coola tjejerna i klassen och killen man var kär i. Nu med den senaste plattan har det här fått landa lite och jag har försökt ta reda på vem jag är.

helskärm Molly Sandén.

Men något svar har hon inte.

– Nej, sen vet jag inte riktigt vad jag har kommit fram till, men jag vet att jag aktivt måste påminna mig om att inte försöka vara nån annan än mig själv. Så jag ska försöka få med hela spannet på turnén. Men självklart kommer största delen handla om där jag är i dag.

Jag behöver inte kompromissa och vara den här porrbruden

Parallellt med planeringen av Sverigeturnén har hon dessutom tillbringat delar av hösten i Los Angeles. Hon har tidigare berättat hur hon 2014 lämnade ”drömmarnas stad” på grund av musikbranschens osunda värderingar och märkliga utseendekrav.

– Jag var så klar. Jag var så klar med LA, säger hon nu.

helskärm ”Jag vet hur man säger ifrån”. Molly Sandén sätter upp sina egna villkor när hon nu är tillbaka och arbetar med musik i Los Angeles.

Men plötsligt öppnades den dörr hon stängt så hårt igen. Av en slump. Hon var på semester i USA när hon ombads att sjunga in en låt i en studio. Hennes sångröst användes sen i filmen ”Eurovision song contest: The story of Fire Saga” och låten ”Husavik (My hometown)” blev Oscarsnominerad. Under covidvåren 2021 fick hon framföra låten under Oscarsgalan. Och snart började förfrågningar från den internationella musikvärlden att trilla in igen.

Jag trodde att du hade trippellåst den dörren?

– Det stämmer fortfarande, för det som jag upplevde där då, de människorna, den pressen och den ytligheten på de premisserna som när jag var där sist finns inte på världskartan att jag skulle utsätta mig själv för igen. Det har hänt grejer, både i världen, i branschen och med metoo. Jag har fått skinn på näsan. Jag kommer fan inte ta vad som helst, jag vet hur man säger ifrån och jag vet var mina gränser går på ett sätt som jag inte gjorde när jag var 21.

Var det ett aktivt val att sätta upp de gränserna?

– Ja, det ska bara vara kul, sköna människor. Om det är minsta lilla osköna viben så är det inte värt det. Jag har mitt hjärteprojekt med musiken på svenska som jag känner att jag alltid kommer hålla på med, sen fråga mig om två år så kanske jag har ändrat mig, men så känns det verkligen just nu i alla fall. Så Los Angeles är bara ett sidoprojekt, som jag räkmackat mig in på med ”Husavik”.

Molly jämför hur hon spelade in ”Husavik” osminkad i träningskläder med hur hon under tidigare försökt anpassa sig efter andras förväntningar.

– Jag tillbringade två år med klackskor och lockat hår i studion, sminkad till tänderna, hade korsetter och försökte så jävla mycket men hamnade helt snett. Det är en sån symbol för mig att nå Oscarsgalan via Island, med det genuina och yllekoftor. Jag behöver inte kompromissa och vara den här porrbruden som ska gå ner 20 kilo för att passa in. Jag kan vara mig själv och det finns ändå en möjlighet.

Det var nog inte sista gången jag stod på Spy Bars bardisk

Hon jämför en eventuell världskarriär med att skådespela, medan hon är mer sig själv när hon sjunger på svenska.

– Här så väger jag varenda ord på guldvåg och det är ofta väldigt jobbiga ämnen och lite som terapi, man är liksom skör. Där blir det istället powerdiva-grejen, som är mer skådespel och lite mer prestation. Men det är också kul, men på ett annat sätt.

När du åker ut på turnén i vår så gör du det precis månaderna innan du fyller 30, är det nåt du tänker på?

– Nej, men tack för att du tar upp det. Jag har inte så mycket problem med att fylla 30 om du tänker åldersnoja.

Men känns det som en milstolpe att hinna göra en arenaturné innan du fyller 30?

– Ah, du tänker så. Ja, det känns fett, absolut. Jag har alltid känt mig äldre än vad jag är och folk har alltid trott att jag varit äldre, men nu börjar jag äntligen komma ikapp mig själv lite. Det som slagit mig de här två åren när man inte gjort så mycket och hur mitt party animal som vaknade till liv när alla restriktioner släpptes så kändes det ändå skillnad att vara 27 och stå på bardisken på Spy Bar jämfört med att vara 30. Men jag tycker att man ska göra som man vill, så det var nog inte sista gången jag stod där.

