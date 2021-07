1. Giorgio Chiellini (fotbollspelare)

I kväll är veteranen en av världens största rockstjärnor, nästan oavsett vad som händer.

2. ”NDA” (låt, Billie Eilish)

Det är fortfarande roligare att lyssna på Eilish än 4635 stycken andra artister ur hennes generation.

3. ”Summer of soul” (film, Disney +)

30 juni har dokumentärfilmen av Ahmir ”Questlove” Thompson från The Roots premiär på en skärm nära dig. Harlem Cultural Festival 1969 flög under radarn, men när man läser vilka som medverkade på scenen är Woodstockfestivalen betyder Woodstockfestivalen samma år inte ett smack: Gladys Knight & The Pips, Mahalia Jackson, Nina Simone, The Staple Singers, Sly And The Family Stone, The 5th Dimension...