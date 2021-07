Britney Spears mamma: Hon kan ta hand om sig själv

Britney Spears förtjänar att bli fri.

Det tycker stjärnans mamma, som har lämnat in domstolshandlingar där hon uppmanar rätten att lyssna på hennes dotter.

”Nu, och under de senaste många åren, har den omyndigförklarade kunnat ta hand om sig själv”, säger Lynne Spears.

Lynne Spears, 66, säger i domstolshandlingarna som lämnades in under onsdagen att Britney Spears, 39, borde få anlita en egen advokat istället för att ha ett ombud tilldelat till sig under sin rättegång i kampen om att bli av med sitt förmyndarskap.

Medan hennes pappa Jamie Spears, 68, är hennes förmyndare har hennes mamma aldrig haft en formell roll i dotterns förmyndarskap. Däremot ses hon som en person av intresse i fallet, och ber nu rätten att ”lyssna på hennes dotters önskan”.

”Nu, och under de senaste många åren, har den omyndigförklarade kunnat ta hand om sig själv, och faktiskt har, inom ramen för detta förmyndarskap, tjänat bokstavligen hundratals miljoner dollar som en internationell kändis”, säger hon i handlingarna enligt flera amerikanska medier, bland andra CNN.

Vill att hon ska kunna skaffa barn

Lynne Spears kallar också Britney Spears vittnesmål i rätten den 23 juni för ”väldigt modigt” och hyllar sin dotter.

I handlingarna nämner hon också alla de punkter som Britney Spears själv tog upp i sitt vittnesmål och uppmanar rätten att avsluta förmyndarskapet utan att Britney Spears ska behöva genomgå ytterligare en utvärdering, och också att Britney Spears ”ska få tillåtelse att gifta sig och skaffa barn med sin pojkvän Sam Asghari”, skriver Page Six.

Britney Spears har tidigare berättat hur hon ville ta ut sin spiral och försöka få ett barn till, men att förmyndarskapet hindrat henne från det.

