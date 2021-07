Mejla Sandra Wejbro

Ekmans lugnande naturfilmsröst rimmar oss igenom katastrofen

Sandra Wejbro recenserar Henrik Ekmans sommarprat

helskärm Henrik Ekman, biolog och miljöjournalist, i ”Sommar i P1”. Foto: Mattias Ahlm / Sveriges Radio

Ordet solchans borde bytas ut mot solrisk i väderrapporterna.

Miljöjournalisten Henrik Ekman rasar mot hur värmeböljor fortfarande beskrivs i positiva ordalag.

Irritationen över mediers väderrapportering är ett av få tillfällen i Henrik Ekmans sommarprat där han ger uttryck för sina känslor. Det är ”inte klokt”, med tanke på klimathot, skogsbränder och dödsfall i värmeböljornas spår.

I övrigt vädras inga barndomstrauman eller oförrätter. Ekman, mest känd som berättarröst i naturfilmer, har bevarandet av mångfalden i naturen som huvudtema genom hela sommarpratet.

Minnena av när han som barn klättrade upp i en stor gran på familjens östgötska gods för att titta på en duvhök, knyts ihop med en större berättelse om hur rovfåglar i det närmaste utrotades i Sverige. Men landet utvecklades, djur fridlystes och nu kan man till och med se duvhökar i vissa stadsmiljöer.

Det finns alltså hopp, med klok politik och engagemang. Ekman brinner för att öka barnens naturintresse, att de får klättra i träd i stället för på säkra och sterila lekplatser.

Det är ingen särskilt radikal miljöpolitik han förespråkar; viss jakt ser han som nödvändig och betande kor behövs för att bevara hagarna. Den biologiska balansen har reella ekonomiska vinster, men även naturens skönhet har ett värde.

Med sin mysiga tv-röst pratar han om förgiftade elefanter, virusutbrott och det sjätte massutdöendet med miljontals hotade arter. Vi må vara sanslöst illa ute, men det får gärna vara Ekmans lugnande röst som rimmar oss igenom katastrofen.

Jag blir inte ens särskilt provocerad av klyschorna. Den brittiske nestorn sir David Attenborough bör naturligtvis nämnas och Midnight Oils ”Beds are burning” spelas. ”Töntigt låtval” som hans son helt korrekt påpekat. Bara Greta Thunberg saknas för full pott i miljöbingon.

I morgon sommarpratar: Lap-See Lam.

Fakta Det här är Henrik Ekman Namn: Henrik Ekman.

Ålder: 69 (70 den 22 juni).

Bor: Stockholm.

Yrke: Biolog, miljöjournalist.

Tidigare medverkan i Sommar: Vintervärd 2011. Läs mer

Första meningen: Havsleguanen lägger sina ägg i sanden.

Sista meningen: Så därför du sorgliga trast, vår glädje försvann i en hast, men kommer väl åter trots allt vad vi gråter, den tog kanske bara en rast.

3 typiska låtval

Timbuktu, ”Flickan och kråkan”.

Midnight Oil, ”Beds are burning”.

Leonard Cohen, Anjani, ”First we take Manhattan”

Publisert: Publicerad: 20 juli 2021 kl. 08.54