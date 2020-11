Foto: MAGNUS SANDBERG Per Andersson och Måns Zelmerlöv gör ”Tomten & Bocken – En slags julshow” ihop.

Våldgästade bröllop – nu gör de show ihop

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 13 november 2020 kl. 14.07

Deras bromance började på ”Allsång på Skansen”, utvecklades i SVT:s ”Så ska det låta” och fördjupades när Per Andersson flög till Kroatien för att våldgästa Måns Zelmerlöws bröllop.

Under fredagskvällen har de premiär på ”Tomten & bocken – En slags julshow”.

– Vi är inte riktigt överens om vem som är tomten och vem som är bocken, säger Per.

– Det är ett kamikazeprojekt, många bollar svävar i luften, men det kommer bli fantastiskt roligt, säger Måns.

Nästan hela kultur- och nöjes-Sverige är nedstängt. Folk är svältfödda på underhållning. Så det är kanske inte så konstigt att man har fått sätta in extraföreställningar på Hamburger Börs i Stockholm när Måns Zelmerlöw och Per Andersson intar scenen fram till och med 19 december.

Alla föreställningar genomförs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

– Bara man håller sig till sin stol, ja, man får gå på toaletten också, så är det säkrare att vara här än på Ica, säger Per.

Foto: MAGNUS SANDBERG Per Andersson.

När Aftonbladet hälsar på mitt under en repetition några dagar före premiären, spelar femmannabandet och de båda artisterna sjunger duett i en känd jullåt. Regissören Edward af Sillén verkar nöjd, för sedan blir det lunch.

Någon presentation av de båda känns överflödig. Måns har vunnit ”Let's dance”, Melodifestivalen och Eurovision song contest. Per har roat folk i tv och på film, från julkalendern till Tomas Ledin-musikalen ”En del av mitt hjärta”, i Grotescos shower och tv-serier och på scenen i bland annat ”Art”, ihop med Henrik Schyffert och Johan Rheborg.

Var med i Let’s dance

Hur ”upptäckte” ni varandra första gången?

– När han vann ”Let's dance”. Det var en ung pigg jävel, tänkte jag. Och kvinnor man kände tyckte han var snygg. Den store showmannen Måns, kom väl fram när han ledde ”Allsång på Skansen”. Först hade jag nog tänkt: ”Ska han leda det, den där popkillen?”, säger Per om Måns.

– Det måste varit i ”Time out” (Martin Timells sportfrågelek i TV 4). Jag tyckte han var jävligt rolig… men också väldigt mycket. Det är han fortfarande (skratt), säger Måns om Per.

Under åren när Måns ledde ”Allsång på Skansen” 2011-2013 växte en vänskap fram.

– Det kändes som han ringde och ville ha med mig på något litet hörn i varenda program. ”Kom förbi och säg någonting”, ringde Måns och sa. Vi hade så kul ihop när vi gick ut efter sändningarna, berättar Per.

Foto: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK Måns Zelmerlöv ledde ”Allsång på Skansen” 2011–2013.

Två framträdanden i SVT:s ”Så ska det låta” har fått folk att fråga varför de inte gör mer saker tillsammans. Programledaren Peter Settman bubblar 2012 nästan över av skratt när de gör en riktig bromance-duett av Bonnie Tylers hit ”Total eclipse of the heart”. De börjar som att de är blyga för varandra. Sjunger sedan kärleksfullt med lystna blickar och kramar om varandra. Och slutar med att Per slänger upp Måns över axlarna och liksom bär honom med sig ut ur tv-studion, som en kärlekstrofé.

Sjunger varannat ord

I januari i år kom en ny höjdpunkt i programmet. Duon satt och kivades lite vid pianot om vem som skulle sjunga Tommy Körberg-klassikern ”Stad i ljus”. Ingen ville ge sig. Då säger Per plötsligt:

– Varannat ord!

Och så blev det, i en helt knäpp version.

– Den är med i julshowen. Och när jag bröt mig in på hans bröllop tror jag Måns förstod exakt hur desperat jag ville hitta på något ihop med honom, säger Per.

Det var i september i fjol som Måns och hans Ciara gifte sig på Fort George på den kroatiska ön Vis. Måns ser nästan lite skamsen ut när han berättar:

– Det var ett hundratal gäster. Per var inte bjuden, han var precis över gränsen som man måste sätta någonstans. Vi hade en båtfest. Allt var lite försenat för Carola (Häggkvist) var lite sen, som Carola alltid är. Så plötsligt ser jag Per. Bjöd vi verkligen honom?, tänkte jag. Men sedan blev jag väldigt glad, för Per gjorde för festen vad han alltid gör.

– Det var många offentliga personer inbjudna. Jag var lite… inte sur, men tänkte ”Fan, också!”. Jag var så sugen att gå på fest. Så träffade jag Oscar Zia som var oerhört ledsen för att hans pojkvän precis hade gjort slut. Då såg jag min ingång och sa: ”Då kan jag vara din +1”, berättar Per och vänder sig sedan mot Måns:

– Jag tog mig ändå ända till Kroatien för din skull…

Foto: MAGNUS SANDBERG Måns Zelmerlöv kallas julshowen ett ”kamikazeprojekt”.

”Ett kamikazeprojekt”

Måns kallar deras julshow för ett ”kamikazeprojekt” som blivit av väldigt snabbt. Per säger att det har vuxit fram i ”200 kilometer i timmen”. Under repetitionerna har alltihop vuxit. Från 1,5 timme till 2,5. Vi får väl se var regisnillet Edward af Sillén sätter punkt.

Per och Måns kommer att göra de flesta numren tillsammans. Allt från klassiska jullåtar til sketcher, kupletter och revynummer. Måns kommer att framföra några av sina kända hitlåtar. Och nya jullåten ”Alone on Christmas Eve”, som är både vacker och lite vemodig.

– Den kommer att dyka upp. Jag kände när jag började skriva att det blir en väldigt speciell jul för så många, med ensamhet, ännu mer än tidigare. Så jag ville skriva något om det, hoppfullt och med en utsträckt hand och visa att man inte är ensam.

Vad är dina hits då, Per? ”Kuk i hatt”?

– Jag vet inte om den kommer med. Det kan komma kupletter som rör sig i det häradet (skratt).

– Revy har varit en drivkraft för mig och att få med Måns och spela gubbe, i peruk. Det ser jag personligen mycket fram emot.

Hur mycket julstämning blir det i showen?

– Du är lite fanbärare för det där, du är väldigt julfrälst, säger Per till Måns.

– Jag har verkligen värnat om att det ska infinna sig någon form av julstämning i vår show. Sedan kanske Per kommer in och förstör några av jullåtarna (skratt).

En oförutsägbar show

Privat bor Måns numera i England och hans hustru är engelsk. Sedan landet infört en ny lockdown kommer fru och barn hit under tiden Måns uppträder med showen. Och han förklarar varför han är så julfrälst.

– Vi har ju en 2-åring och en 6-åring. Båda tror fortfarande på jultomten. I England kommer inte tomten på julafton utan finns mer någonstans i periferin. Så de tror längre på honom där.

Pers barn är 11 och 14 år och tror, förstås, inte längre på sådant. Därför är han inte längre lika hundraprocentigt engagerad i julfirandet på det sättet.

Det ska inte avslöjas vilken, men hela showen kommer att avslutas med en av de bästa jullåtar som finns – även fast det egentligen inte alls är en jullåt. Ungdomar som de är (43 och 34 år) visar de sig inte alls ha någon vetskap om låtens ursprung och jag kan inte låta bli att retsamt utbrista ”kulturskymning”.

Per går genast igång, förstås, och jag hör hur han börjar fundera på hur han kan introducera låten på ett helt alternativt galet sätt.

Hur som helst, lär det bli en vacker avslutning på en julshow som nog kan tillhöra det mest oförutsägbara vi har sett på en svensk scen…



Foto: MAGNUS SANDBERG Per Andersson om kollegan: ”Att få med Måns och spela gubbe, i peruk. Det ser jag personligen mycket fram emot”.

Per Andersson och Måns Zelmerlöw om…

… vem som är tomten och vem som är bocken i showen:

– Det beror på vem man frågar, det är vi inte riktigt överens om. Det får man se när man kommer. (Per)

– Just det är den enda röda tråden som finns i showen. (Måns)

… vilken som är alla tiders bästa jullåt:

– ”The Christmas song (Merry Christmas to you)” med Nat King Cole. (Per)

– Där kan jag hålla med. Men jag väljer en svensk. ”Tomten jag vill ha en riktig jul”. Den har en härligt lökig och töntig text. Men den är ändå väldigt varm på ett juligt sätt. Det var väl Busungarna som spelade in den. Jag gjorde den i storbandsversion på min julplatta för nio år sedan. (Måns)

… vilken som är alla tiders bästa julfilm:

– ”Örnnästet” (skratt). ”Fanny och Alexander” är för lång. Så jag säger ”Karl-Bertil Jonssons julafton” och ”Kan du vissa Johanna?”, även fast de inte är julfilmer på det sättet. (Per)

– ”Love actually”. Ingen jul utan att man ser ”Love actually”. (Måns)

… vad som är deras bästa julklapp:

– Jag var sju, åtta år och önskade mig en cykel. Så kom morsan och farsan med något paket med något löjligt i. Men sedan stod cykeln utanför, runt hörnet. Jag har också en gång fått en ölskummare. En otroligt onödig men kul present. (Per)

– När jag som barn fick en snowracer. Jag var först bland kompisarna att ha en. Sådant lever kvar. (Måns)

… om framtiden:

– Min stora grej är min enmansshow ”Räkhäst” på Lorensbergsteatern i Göteborg. Skulle haft premiär i september, sedan i november, nu 23 januari. Nu får vi se… och kommunen ska höja hyran på teatern med 90 procent. Det är vansinne, så mycket folk som Galenskaparna & After Shave har dragit till Göteborg med sina shower. Men min revy är färdigrepeterad. Kan sättas upp när och var som helst på 48 timmar. (Per)

– Jag tänkte släppa en ny platta nästa år, med ett lite nytt fokus. Förfrågan om ”Så mycket bättre” har kommit några gånger. Skulle jag få den igen, är det inte alls otänkbart. Nu känns det som ett naturligt steg. (Måns)



