Wahlgren om bilden i nya kändiskalendern: ”Sex och styrka”

BILDEXTRA: Se Pernilla, Zara Larsson, Carola, Therése Lindgren, Suzanne Reuter och andra kända kvinnor i kalendern ”Sagolika kvinnor”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 08 november 2020 kl. 15.21

Foto: Caroline Roosmark Pernilla, Sabina, Zara och Efva är fyra av kvinnorna i kalendern ”Sagolika kvinnor”.

Pernilla Wahlgren är en av många kända kvinnor som medverkar i fotografen Caroline Roosmarks kalender ”Sagolika kvinnor”.

Tv-stjärnan och artisten säger att det var kul att visa upp något annorlunda.

– Det är inte vanligt nu för tiden att jag tar en bild som utstrålar sex direkt, säger hon till Aftonbladet.

Fotografen Caroline Roosmark fortsätter med kalenderprojektet med kända profiler, som startade år 2004.

Årets kalender beskriver hon som en hyllning till alla kvinnor, och ett glädjeprojekt. Omslaget pryds av hennes egen mamma, Harriet Roosmark, 84 år, för att uppmärksamma den äldre kvinnan. En bild som lyfter fram ”urmoderns vishet och klokskap i all sin nakenhet”, säger hon.

– Jag tänkte att det här inte skulle gå att göra i år i och med covid-19 och alla restriktioner. Det kändes så tråkigt att man hade påbörjat ett projekt som man kanske inte kunde fortsätta med. Men sedan beslutade jag mig ändå för att göra klart kalendern och det känns väldigt bra att ha gjort det.

Hyllar Marie Fredriksson

Hon har också valt att uppmärksamma och hylla sjukvården och hur hårt de har jobbat under pandemin. En annan som hyllas i kalendern är Marie Fredriksson, som gick bort förra året.

– Hon har varit med i kalendern tidigare och jag har fotat Marie många gånger. Det kändes det väldigt naturligt att hylla henne och hennes man tyckte att det skulle vara väldigt fint.

Pernilla Wahlgren: ”Styrka och kvinnlighet”

Pernilla Wahlgren är med i kalendern för andra gången.

– Jag är ganska präktig i min image numera, så jag tyckte att det var roligt att göra något lite annorlunda. Det är inte vanligt nu för tiden att jag tar en bild som utstrålar sex direkt, säger hon.

Vad tror du att du får för reaktioner?

– De jag har visat bilden för tycker just det som vi ville förmedla, att den utstrålar styrka och kvinnlighet. Och det är lite där jag är i dag. Jag är över 50 och mår faktiskt bättre än någonsin. Jag känner verkligen att jag, trots att jag är den eviga singeln och ensamstående mamma, är jag på toppen av min karriär och på en väldigt bra plats i livet där jag känner mig otroligt trygg, harmonisk och lycklig av att vara själv också. Jag är ganska tydlig och ärlig med att jag inte behöver en man för det.

”Tagit lättklädda bilder i mina dagar”

Hon säger att hon skrattade när Caroline Roosmark sa att hon ville göra om henne till ”supersexig” för bilden.

– Jag har ändå utsetts till Sveriges sexigaste kvinna en gång i tiden! Och tagit lättklädda bilder i mina dagar. Men nu var det verkligen ett bra tag sedan. Det var roligt att få göra det på det här sättet, i en kalender som hyllar kvinnor framför allt och med en massa andra härliga kvinnor.

Precis som tidigare år uppmärksammar och stödjer kalenderprojektet Fryshusets projekt ”Barn till ensamma mammor”.

Läs mer om projektet och beställ kalendern här: Roosmark.com.

Här är bilderna på stjärnorna och beskrivningarna, månad för månad:

Foto: Caroline Roosmark Franciska Mimmi Levy

Franciska Mimmi Levy

(Januari)

”Franciska Levy, 92 år, överlevare från koncentrationslägret Auschwitz, där hennes föräldrar och syskonbarn gasades ihjäl av nazisterna 1944. I vad som är mänskligheten största folkmord genom historien. Att höra och ta in Franciskas berättelse om hur det var att leva i en tid av djupaste fasa ger oss en omskakande insikt i dödsångest och skräck över ondskans barbari och bisarra nyckfullhet. Fördomarna rör sig fritt över hela samhället precis som ett virus, men det finns botemedel och det är upplysning, tydlighet och tron på att vi själva håller vårt öde i egna händer att vi själva råder över våra möjligheter det är det som ingjuter förhoppning om att vi kan skilja på sant och falskt. Förintelsens minnesdag är 27 januari.”

Foto: Caroline Roosmark Therése Lindgren

Therése Lindgren

(Februari)

”I teveserien strider hon lika djärvt och lika beslutsamt som mannen. Helt ovetenskapligt, eller? Myten om mannen som den skicklige jägaren, krigaren och familjeförsörjare som ensam strövade runt på vidderna får sig plötsligt en törn när det nu visar sig att den verklige jägaren var en kvinna. Nyligen gjordes upptäckten att benrester från urgamla gravar i själva verket inte tillhörde det kön man trodde. Det som tidigare självklart sagts tillhöra en man visade sig egentligen tillhöra en kvinna, ja då ställs saker på ända. Kvarlevor vi beskådar i glasmontrarna bär spår av förlossningar, kroppar som fött kullar på över tio barn. Kanske dags för männen att renovera idéen om sig själva som den mänskliga varelsens samhällsbyggare och ursprung.”

Foto: Caroline Roosmark Efva Attling

Efva Attling

(Mars)

”Det här var en manlig plats, här satt han smuttande på cognac, gärna med cigarr i nypan resonerande om affärer, jaktgevär och annat viktigt. Nu sitter en kvinna där i läderfåtöljen. Bara sådär som han brukar göra, lika självsäkert framåt blickande in i framtiden. Ett effektfullt platsbyte en konfrontation med vanföreställningen om vem som har tillträde eller äger rummet. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord, jag säger bytt är bytt och kommer aldrig mer igen. – Jag är här nu, var det något eller?”

Foto: Caroline Roosmark Zara Larsson

Zara Larsson

(April)

”Olympe de Gouges, född i Frankrike 1748. Politisk förkämpe, fredsaktivist, feminist, dramatiker och slaverimotståndare som beskrev samhällets ojämlikhet och grymheter. Hon författade deklarationen om kvinnans och medborgarinnans rättigheter. Högljudd och vältalig spred hon insikter i en orolig tid.

Som nu då människor utmanar samma ojämlika och fördomsfulla strukturer världen över. Hennes liv avslutades brutalt i giljotinen 1793. Vi minns hennes ord "Vakna! Förvänta er inte att ni kommer att få någonting gratis. Sanningens fackla lyser visserligen i vår riktning, men ingenting kommer att förändras om vi inte själva tar vårt öde i egna händer – och i slutänden är beredda att offra våra liv för våra rättigheter." Här i Sverige fyller kvinnlig rösträtt 100 år 2021.”

Foto: Caroline Roosmark Pernilla Wahlgren

Pernilla Wahlgren

(Maj)

”Du betraktarens öga, hur tänker du? Att kvinnan i bilden är ett offer eller en individ som själv har valt? Att hon är exponerad som för att behaga? Allt ryms i dig, det som förvandlar och lockar fram vad då? Upprörd, tänd eller arg. Se en kvinna som kan vara din, eller din syster, mor, fru eller älskade dotter. Utmanande och kanske svårsmält men det är så här hon ser ut just här och nu. Utsatt hyllad eller beundrad, blir du den som står i konflikt med det du inte kontrollerar? Är du bunden fångad i vanmakt så brister du. Se en gång till på mig, och tänk, ser hon på bilden ut att vara fångad eller fri?”

Foto: Caroline Roosmark Suzanne Reuter

Suzanne Reuter

(Juni)

”Hon är matriarken av naturen given kraften ger hon sig hän, sensuell och beredd, mottaglig men inte villfaren, något nytt men vad? Olik är hon någon annan som genast säkert och stolt proklamerar sig avsevärt föryngrad i mötet med den nya. Förnimmelsen lika efterlängtad som erfaren. Kanske är det solens värme eller från din kropp. En omtumlande och lite oväntad känsla ganska sent eller är du född på nytt? Säg det du som vet, för mig är du syrenens doft av sommar som snart har blommat ut. Vem vet vad den bär med sig av äventyr, förhoppningar och annat som lockar till dans och lek.”

Foto: Caroline Roosmark Asabea Britton

Asabea Britton

(Juli)

”Tag vara på det väl, för nu är det din stund på jorden skrev Wilhelm Moberg. När det blir din tur en dag är det kanske just för att din kropp där och då minns det här ögonblicket, som när du och jag för en stund fann ett lugn i en annars orolig tid. En sommardag satt vi där i gläntan för oss själva du och jag, lyssnande, andades vi och tog in vår stund på jorden. De är få de stunderna, de är korta och de försvinner snart, så ta vara på dem väl. Sätt dig ner en stund i vila och andas lugn. En sensommardag som du minns för doften, smaken och dess lugn. Lyssna och njut en stund mitt barn.”

Foto: Caroline Roosmark Elisabeth Massi Fritz

Elisabeth Massi Fritz

(Augusti)

”Likt Pallas Athena är hon brottsoffrens beskyddare. Lyssnande iakttagande och inkännande är hon den som för deras strid för upprättelse. Hon får förövarna som misshandlar och våldtar att darra och frukta domen. För dem finns nu ingen räddning. Ingen skyldig ska undkomma henne. Sanningen som likt spjutet genomborrar den skyldige som i ånger önskar allt ogjort men för sent. Athena som i sin sorg över att av misstag bragt sin vän om livet och därför aldrig sviker löftet om att uppbåda all sin kraft i kampen att försvara de utsatta. Ve den som törs utmana, besinna er för ni skola alla hittas och dömas.”

Foto: Caroline Roosmark Helen Sjöholm

Helen Sjöholm

(September)

”Garbo speaks! Hör Greta Garbo tala, rubriker på de största amerikanska dagstidningarna 1930. Ljudfilmen banade väg för den första kvinnan med den hörbara rösten inom en bransch där män med kultstatus, makt och pengar styrde. Som pionjär blev hennes röst och framträdanden till besvär och problem för den rådande ordningen. Känd för att sätta press på filmbolagens chefer, blev hon den första inom sitt yrke som faktiskt kunde säga "It's my way or the highway honey" utanför filmen.”

Foto: Caroline Roosmark Carola Häggkvist

Carola Häggkvist

(Oktober)

”Likt en stormvind stod du där en tidig oktoberdag, ruskande i farstun i dörren virvlande du sade god dag. En höstdag har om du undrar den svenska nordanvindens drag. Frisk och klar ibland den omilt tar när blåst och vindar då och då med löven dansar och far. Men du och jag vill likt svunna drömmar dröja kvar. Än är inte sommar över tänker vi, låt oss kramas värmas av solens energi. Dock vi har förstått att tiden är förgänglig och nu gått förbi, den punkt som höstens karga stämma ännu en gång lovat att år till år förbli, vår sång och dag i rättvis gång. Hälsa nu hösten in låt dig inspireras av dess bild skynda ut se vart om den far, dig och drömmar tar.”

Foto: Caroline Roosmark Johanna Nordström

Johanna Nordström

(November)

”Marilyn Monroe sin tids mest avfotograferade personlighet samtidigt ett offer för tidens misogyna behandling. Femtiotalet en tid då man betraktade den superfeminina kvinnan som en blondin utan tankar och i en bransch som dominerades av filmbolagens machokultur fick hon kämpa hårt för att få kontrollen över sin egen karriär. Fortfarande behövs det kvinnor som gör och säger saker som kvinnor inte väntas göra, kvinnor som inte låter sig kontrolleras eller styras. Låt män och kvinnor växa upp tillsammans i tolerans ingen ska behöva leva i rädsla, eller i sociala system som bestraffar. Hindra inte oss, låt oss utvecklas utan att kontrolleras av den andre låt oss slippa vara med om fler misshandlade systrar, rädda, instängda eller ännu värre mördade för att vi vill växa upp i jämlikhet.”

Foto: Caroline Roosmark Sabina Ddumba

Sabina Ddumba

(December)

”Nu så här i årets sista skälvande sekund stannar jag upp. Det är sent men ännu inte slut, känner pulsen, början på något nytt? Dagar veckor månader minuter ett sista ögonblick har gått. Nu, nu hörs en ton och strax där en till! Och så pang! Det glittrar ett fyrverkeri någon rasar någon annan skrattar, en kram av vem till någon, en skål med dig du skrattar. Jag minns ej till vad. Vi kysser och önskar alla vi ser ett gott nytt år! Oj det är över, vad kort, hela året har gått och sen ett till, och ett nytt! Ja nu minns jag året som gick! Luften andas morgon, det är glesare nu. Man ringlar bort, en klang en ton från en butelj som gör tiden sällskap där den dröjer kvar i ensam väntan på morgondag.”

Foto: Caroline Roosmark Marie Fredriksson

Till minne av Marie Fredriksson

”Underbara är de dagar då din musik hörs så klar. Det är svårt att förstå, men insikten infinner sig en morgon när radion spelar din låt självklart sjunger man med. Det tjänar lite till att grubbla så, lyssna till sångens känsla och dess ton. Ackord man nyligen lyssnat på, hört påminna om musik och kraft som vibrerande tillhörde då. Som i Tro ... eller i Sparvöga ... det var dina ord din musik, spår som alltid finns kvar … It must have been love så märkligt allt känns så normalt och lika igen fast du inte är kvar, du är ändå här så underbar var den tiden då men alldeles för kort för många och för få.”

Foto: Caroline Roosmark Jessica Kåhlin, Astrid Badillo och Julia Ståhl

Sjukvården (På bild: Jessica Kåhlin, Astrid Badillo och Julia Ståhl)

”Äras de som äras bör. Ni finns på sjukhus, äldreboenden och inom äldreomsorgen. Ni som varje dag utsätter er själv för risker som får oss att undra. Ni är de sanna hjältarna de vi förlitar oss på. I dagar veckor månader, vakar, tröstar och sköter ni oss. Ni är stommen som sjukvården bygger på. Tack vare er kan vi andra fortsätta leva våra liv någorlunda som förut. Har vi tackat er för det? Kanske vi ännu inte riktigt tagit in eller förstått hur väl ni utför ert jobb. Tack för att ni finns där när vi behöver er. När vi känner oro, tänder ni hopp ni är omtalade som få. Vet ni, att när vi ser er, viskar vi och säger så, där är de beundrade få. Tack för att ni räddar liv och tar hand om oss.”

Foto: Caroline Roosmark Caroline Roosmarks mamma Harriet Roosmark.

Harriet Roosmark

”Du satt ung fager skimrande och ljus, på knä vid tjärnens mörka bryn lika stark som ensam skör och varlig då. Syns du nu mer, som den du blev.

Förnimmelse av tid som smekt allt liv under så många år, levande och ännu mer, är mötet med dig nu. Skimrande fårad stark men ändå skör. Om blott så för en stund är minnet av dig ungt. Skynda du som vill se för tiden är likt dagen, något som hastigt är förbi. Stanna upp lyssna speja, se där sitter hon än i dag fast nu i skogen bryn.”

Foto: Caroline Roosmark Omslaget till kalendern ”Sagolika kvinnor” 2021 pryds av fotografens mamma.

