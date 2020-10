Countryartisten Billy Joe Shaver död

Av: TT

Publicerad: 28 oktober 2020 kl. 23.45

Uppdaterad: 29 oktober 2020 kl. 07.05

Foto: Laura Roberts/AP/TT Countryartisten Billy Joe Shaver är död. Arkivbild.

Countryartisten och låtskrivaren Billy Joe Shaver har gått bort vid 81 års ålder efter en stroke, bekräftar vännen Connie Nelson för Rolling Stone .

Shaver skrev bland annat låtar som "Georgia on a fast train", "Old five and dimers like me" och "Live forever".

Han skrev också majoriteten av spåren på countrykollegan Waylon Jennings genombrottsalbum "Honky tonk heroes", och han fick höra sina låtar sjungas av storheter som Kris Kristofferson, Johnny Cash och Elvis Presley.

Billy Joe Shavers musik om det laglösa countrylivet var förankrat i verkligheten. 2007 åtalades han för att ha skjutit en man i ansiktet i närheten av sitt hem i Waco i Texas. Vid rättegången närvarade vänner till Shaver som countrylegendaren Willie Nelson och skådespelaren Robert Duvall. Countryartisten frikändes då han ansågs ha handlat i självförsvar. Händelsen blev stoff för musik i Shavers låt "Wacko from Waco".

Billy Joe Shaver släppte sitt sista album "Long in the tooth" 2014".

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 28 oktober 2020 kl. 23.45