Sven Wollter – en av de mest älskvärda personer jag träffat

Jan-Olov Anderssons många minnen av en stor människa

Publicerad: 10 november 2020 kl. 20.34

Uppdaterad: 10 november 2020 kl. 21.02

Sven Wollter är död.

En av våra allra största skådespelare. En av de mest älskvärda personer jag har träffat.

Fan, det känns som i går, men det var nästan exakt ett år sedan vi åt frukost ihop på ett hotell i Kroatien.

Fotografen Björn Lindahl och jag tillbringade förra hösten några dygn i ett par turistorter som ligger vackert vid Adriatiska havet i norra Kroatien.

Foto: Björn Lindahl Skratt på filminspelningen i Kroatien i november 2019 för Felix Herngrens film ”Dag för dag”. Tidigare aldrig publicerade bilder på Sven Wollter.

Vi följde inspelningen av Felix Herngrens film ”Dag för dag”. En dramakomedi med en hel del allvar i botten. Om vänskap, kärlek och livsavgörande beslut. Tre personer på ett äldreboende, de spelas av Tomas von Brömssen, Marianne Mörck och Sven Wollter, beger sig tillsammans med en vårdare (Martina Haag) och en städare (William Spetz) ut på en händelserik husbilsresa genom Europa.

De dagar vi besökte Opatija (där vi bodde) och närbelägna Lovran (där scenerna spelades in) blev resultatet en dramatisk lunchscen och en scen där åldringarna dansade loss framåt nattkröken – i Italien.

Foto: Björn Lindahl Jan-Olov Andersson med Sven Wollter i Kroatien.

Det är sådant som kallas filmfusk.

Och det är något vi får se på bio nästa år. Filmen är en av många där premiärdatum har flyttats framåt, i dessa coronatider.

Det blir det sista Sven Wollter gjorde framför en filmkamera.

Jag törs med stor sannolikhet, efter att ha sett åtskilliga tagningar, lova att det blir mycket minnesvärt.

Foto: Björn Lindahl På filminspelning i Kroatien i november 2019 för Felix Herngrens film ”Dag för dag”.

Foto: Björn Lindahl På filminspelning i Kroatien i november 2019 för Felix Herngrens film ”Dag för dag”.

Teatern viktig

Och det blir den sista av ett hundratal film- och tv-roller som gjorde honom till en av landets genom tiderna största skådespelare.

Sven Wollter föddes i Göteborg 11 januari 1934. Pappa Kjell var redaktör, mamma hette Elsa.

Han var bara 19 år när han kom in på Göteborgs Stadsteaters elevskola, där han gick åren 1953-1957.

Under de närmaste cirka 30 åren var han engagerad vid en rad olika teatrar runtom i landet: Pionjärteatern, Bygdeteatern, Riksteatern, Norrköpings Stadsteater, Vasateatern, Göteborgs Stadsteater, igen, Folkteatern i Gävleborg och Stockholms Stadsteater.

Tv- och filmroller lever vidare på ett helt annat sätt, ofta finns bara ett fåtal och ganska dåliga upptagningar från olika teateruppsättningar.

Men det säger en del om hur viktig teatern var för Wollter att när han för några år sedan bestämde sig för att avrunda karriären, att kanske bara ta ett eller annat litet filmjobb för nöjes skull, så gjorde han liksom en Eriksgata genom landet och spelade olika pjäser på just de teatrar som hade betytt mest för honom genom åren.

Förmodligen var han den mest folkkära kommunist långt ut på vänsterkanten som Sverige har haft

1977 turnerade han med Tältprojektet, som då var en alldeles ny form av politisk teater.

– Det är det största jag har varit med om, även om jag har gjort oändligt många större roller, har han sagt.

Det var en dramatisering av den svenska arbetarrörelsens historia. Pågick under fyra och en halv månad. Sågs av över 100 000 människor och dokumenterades såväl på skiva som på film. Ulf Dageby och Nationalteatern, med Totta Näslund vid mikrofonen, skrev och framförde många av sångerna.

Sven Wollters politiska engagemang var stort. Han var medlem i Kommunistiska Partiet, tidigare KPML(r).

Förmodligen var han den mest folkkära kommunist långt ut på vänsterkanten som Sverige har haft.

Foto: Björn Lindahl Sven Wollter.

Sven Wollter-minne # 1

Någonstans någon gång under en intervju med honom. Småprat när vi var färdiga med min utfrågning av honom. Han började nyfiket fråga om min bakgrund. Och jag berättade om en uppväxt i en typisk arbetarfamilj i Sverige på 1950- och 1960-talen. Pappa arbetare, mamma hemmafru. Ändå hade vi råd med egen villa, VW-bubbla och enklare semestrar till Danmark. Så fungerade folkhemmet vid den tiden.

Och jag förklarade att jag inte alls förstod mig på hur han hade hamnat så långt ut på den extrema vänsterkanten, politiskt sett. Wollter grymtade bara något. Försökte inte övertyga mig om han hade rätt. Sedan sa han:

– Det är ju egentligen väldigt märkligt. När jag stått och jobbat politiskt ute på torgen, kan det komma fram tanter som absolut inte tycker som jag gör. Ändå blir de glada när de ser mig och vill komma fram och prata.

Raskens gick hem i stugorna

Sven Wollter blev alltså folkkär som få andra skådespelare.

Ett första genombrott kom med tv-serien ”Hemsöborna” (1966) efter August Strindbergs (1849-1912) roman. Även om den hade filmats flera gånger tidigare, var det inget snack längre efter tv-premiären 1966. Från och med dess har Allan Edwall (1924-1997) alltid varit Carlsson, han som Strindberg skrev ”kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen”. Precis som Sif Ruud (1916-2011) blev madam Flod. Och den då föga kände Sven Wollter blev Gusten, hennes son.

Under ett tiotal år ökade sedan hans berömmelse och antalet jobb framför tv- och filmkameror, innan nästa braksuccé kom:

”Raskens” (1976), ännu en tv-serie byggd på en roman av en av svensk litteraturs giganter, Vilhelm Moberg (1898-1973).

Oj, oj, oj vad den gick hem i stugorna. Som mest mer än fem miljoner tv-tittare. Det gamla soldattorpet i Västergötland där man hade spelat in serien, blev ett populärt turistmål. Hela svenska folket engagerade sig i hur det skulle gå för drängen Gustav Rask som efter ett fylleslag slog sin husbonde på käften, tog värvning som soldat, gifte sig med pigan Ida (Gurie Nordwall) och sedan försökte leva ett drägligt liv i 1800-talets fattiga Småland.

Ihop med Viveka Seldahl

Privat blev Sven ihop med Viveka Seldahl, som spelade Nergårds-Anna i tv-serien. Deras son Kalle föddes under inspelningarna och är numera etablerad teaterregissör.

Samma år som ”Raskens” kom Bo Widerberg-filmen ”Mannen på taket”. Filmatiseringen av Sjövall-Wahlöö-deckaren ”Den vedervärdige mannen från Säffle”.

När den kom så blev den mycket omskriven på grund av att man kraschade en helikopter på Odenplan mitt i Stockholm. Något sådant hade aldrig tidigare gjorts i svensk film.

Genom åren senare snarare omskriven som den kanske bästa svenska filmdeckaren i historien. För spänningen och för det subtila samspelet mellan skådespelare som Carl-Gustaf Lindstedt (1921-1992), Thomas Hellberg, Håkan Serner (1933-1984) och – Sven Wollter.

Foto: Björn Lindahl Sven Wollter.

Sven Wollter-minne #2

Filmfestivalen i Cannes. 1997. En restaurang på Boulevard de la Republique som jag inte minns vad den heter och den finns ändå inte längre kvar. Äter middag ihop med Måns Herngren (med dåvarande hustrun Lena Philipsson), Hannes Holm, Tintin Anderzon och Björn Kjellman som är i Cannes för att göra pr för sin film ”Adam & Eva”.

Sven Wollter är inte ens närvarande – men är det ändå på något sätt. För under hela middagen pratar Björn Kjellman med jämna mellanrum som Sven Wollter. Vi andra skrattar så vi knappt kan äta.

Poängen är att Wollter inte bara blev folkkär, han var lika djupt älskad av sina kollegor – som alla tycks kunna imitera Wollter mer eller mindre bra. Han var tacksam på det sättet, med sin typiska göteborgsdialekt och sin med åren allt rossligare röst.

Men när kollegorna imiterade honom, gjordes det alltid med kärlek, respekt och beundran.

Guldbaggar

Bo Widerberg (1930-1997) och Sven Wollter skulle göra ännu en magnifik polisfilm ihop, ”Mannen från Mallorca” (1984), efter Leif GW Perssons roman ”Grisfesten”. Wollter och Tomas von Brömssen var suveräna i huvudrollerna och Wollter belönades med en Guldbagge. Ett pris han faktiskt fick för två filmer, även för den som luffare i Jon Lindströms inte lika välkända ”Sista leken” (1984).

Ännu en Guldbagge blev det för titelrollen i Bille Augusts film ”En sång för Martin” (2001), för rollen som demenssjuke kompositören Martin.

Jag tror den baggen betydde extra mycket för honom.

I filmen spelade han ju ett kärlekspar ihop med sin livspartner Viveka Seldahl (1944-2001).

Sven Wollter-minne #3

Länge stod Viveka Seldahl lite grann i skuggan av sin berömda livspartner.

En gång efter ett inspelningsreportage på Fårö på Gotland, av Kjell Sundvalls tv-serie ”Husbonden” (1989) med Wollter, Helena Bergström, Anton Glanzelius, Katarina Ewerlöf med flera, blev det så att när vi alla skulle packa ihop oss för färd till Visby flygplats, blev det Wollter och jag i min hyrbil.

Vi pratade om allt möjligt. Säkert fotboll, det gillade han. Film och tv, förstås. Andra skådespelare och regissörer. Så småningom började Sven berätta hur Viveka ibland kände sig förminskad genom att ständigt bli omnämnd som ”Sven Wollters sambo”.

Just när vi svängde in mot flygplatsen, sa han:

– Det var särskilt en artikel i Aftonbladet hon var ledsen för när det gäller det.

Lång paus.

– Visst fan… det var ju du som skrev den!

Sinne för dramatik hade han alltid. Jag styrde tyst och skamset in bilen på en parkeringsplats. När vi gick ur, kom det där Wollterska skrattet, mer hjärtligt än jag hade förväntat mig.

– Oroa dig inte, Viveka tyckte inte din artikel var värre än någon annan. Jag ville bara skoja lite med dig…

Sven Wollter-minne #4

Göteborg Filmfestival. Januari 2002. Hela festivalen tillägnas Viveka Seldahl som hade gått bort i november året innan. Sven Wollter ska visa en ”minnesrulle” om henne.

Efter hennes bortgång hade Sven haft svårt att sova. Så han började rota bland gamla bilder och videoband. Kunde inte sluta titta.

– Colin Nutley hade sagt: Is there anything I can do for you? Så jag ringde och sa: Ja, ge mig möjlighet att redigera ihop det här.

När ”En sång för Martin” visades på festivalen, inleddes alltihop med att Sven visade sin minnesrulle.

Vi journalister var lite nervösa inför träffen med honom. Hur mycket ville, hur mycket orkade han, prata om Viveka?

Men Sven Wollter tyckte alltid att han gjorde sitt jobb så gjorde vi i media vårt.

– Jag vet mycket väl varför ni är här. Ni vill jag ska säga något om Viveka, gärna något ni kan trycka på era löpsedlar.

Jag är inte skapt på det sättet att jag vill gömma mig i ett hörn

Och så berättade han. Om hur de hade skämtat att när han hamnade på åldringsvården, skulle hon komma och hälsa på honom.

Så blev det ju inte. Det var hon som gick bort alldeles för tidigt, blott 57 år gammal.

Cancern hon hade haft tidigare kom tillbaka sista inspelningsdagen av ”En sång för Martin”.

Han sa att man inte kan tävla i konstnärlig verksamhet, men att han gärna såg att Viveka vann en postum Guldbagge. Då kunde då 26-åriga sonen Kalle hämta priset.

Så blev det. Sven vann också. Och när vi journalister lämnade honom efter ett långt samtal om minnesfilmen och sorgen efter Viveka var han tyst ett tag, innan han sa, nästan som en order:

– Jag är inte skapt på det sättet att jag vill gömma mig i ett hörn. Nu har jag berättat om mina känslor. Se nu för fan till att ni skriver något fint om det här!

Från Tarkovskij – till ”Änglagård”

Sven Wollters karriär rullade på.

Han var gäst i SVT:s ”Här är ditt liv”.

Två år före hans bortgång gjorde Ann Victorin dokumentären ”Sven Wollter - 65 år på scenen”, där han berättade att bland det sorgligaste han varit med om i hela sin karriär var Benny Fredrikssons (1959-2018) självmord. Förre chefen för Stockholms Stadsteater, som blev utsatt för ett mediedrev, var en mycket nära vän.

Och han fortsatte filma. Mycket.

Andrej Tarkovskij-filmen ”Offret” (1986).

– Han var ett märkligt geni, sa Wollter om den ryske regissören.

Mats Arehns romantiska komedi ”Om kärlek” (1987). Lars Molin-serierna och -filmerna ”Tre kärlekar” (1989), ”Ivar Kreuger” (1998) och ”Den tatuerade änkan” (1998). Bille August-serien ”Jerusalem” (1996). Komediserien ”Sally” mot Maria Lundqvist. En serie Håkan Nesser-deckare där han spelade Van Veeteren.

Och – naturligtvis – ”Änglagårds”-trilogin. Colin Nutleys filmer från 1992, 1994 och 2010. Där är han den föga sympatiska pappan Axel Flogfält. Men man gillar honom ändå, på något sätt.

Galapremiären på den första filmen, som slutade med en tio minuter lång stående ovation, tyckte Sven var det allra häftigaste ögonblicket av alla under sina många år på Göteborgs filmfestival.

Och han gjorde skivor. Hans rossliga röst var förstås som klippt och skuren för att sjunga två andra som höll till i de lägre registren, Leonard Cohen (1934-2016) och Tom Waits. Fast på svenska. På en andra mer politiskt färgad skiva sjöng han Bertolt Brecht- och Joe Hill-sånger.

Och så blev han plötsligt författare, också.

En karriär han startade 84 år gammal.

Sven Wollter-minne #5

Vi åt lunch ihop sommaren 2018 när hans andra roman ”Britas resa” kom ut. Det är Ådalen 31, klasskamp och andra världskriget. En fullkomligt lysande berättelse om en kvinna som flyttar från landsbygden till Stockholm. Sven berättade att han redan hade planer för uppföljaren. Han såg fram emot att han och hustrun Lisa Wede varje vår skulle hyra den vanliga bostaden i den italienska byn Moneglia, där de kunde ta promenader och han sedan kunde sätta sig och skriva. På datorn.

– Den har gjort att jag vågat skriva. När jag skrev förr i tiden, på skrivmaskin och med en burk Tippex bredvid, det var det vita papperets tyranni.

Den nyfikna blicken. Det varma leendet. Engagemanget i vad alla runtomkring honom gjorde. Det bullrande skrattet. Och rösten. Åh, vad jag kommer att sakna att aldrig mer få se, möta och höra detta.

Samtidigt kunde han tänka sig att göra en och annan filmroll. Som den danska ”Våga älska” (2015), där han spelar en åldring som upplever en allra sista kärlekshistoria, med Ghita Nørby.

Eller, förstås, ”Solsidan”. Filmen där han spelar Johan Rheborgs bohemiske pappa och som inte bara blev en braksuccé utan också gjorde att Sven lite grann fick tillbaka lusten att filma och fattade tycke för Felix Herngren och hans filmgäng och därför så gärna ville vara med i ”Dag för dag”.

Foto: Björn Lindahl På filminspelning i Kroatien i november 2019 för Felix Herngrens film ”Dag för dag”.

Sven Wollter-minne #6

Opatija, Kroatien. November 2019. Tidig morgon. Björn Lindahl och jag äter frukost när vi hör den välkända rösten:

– Får jag slå mig ned här.

Jag minns inte vad vi pratade om. Kanske åt vi under tystnad. Spelar roll.

Foto: Björn Lindahl Sven Wollter och Jan-Olov Andersson.

Det var inte stjärnan Sven Wollter vi åt frukost med utan människan Sven Wollter.

Den nyfikna blicken. Det varma leendet. Engagemanget i vad alla runtomkring honom gjorde. Det bullrande skrattet. Och rösten. Åh, vad jag kommer att sakna att aldrig mer få se, möta och höra detta.

Det får jag i och för sig när ”Dag för dag” har premiär. Men då kommer jag nog att böla mig genom hela filmen…

Av: Jan-Olov Andersson

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 10 november 2020 kl. 20.34