Lena Philipsson: Tjänar ju inte så mycket just nu

Här är stjärnans plusbetyg på livet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Lena Philipsson längtar efter att få sätta igång med musiken. Visa mer Foto: Vilhelm Stokstad / TT NYHETSBYRÅN

GÖTEBORG. Ekonomin har fått sig en törn – och kärlekslivet vill hon inte ens försöka betygsätta.

Här sätter Lena Philipsson plus på livet just nu.

– Det kan ju inte bli full pott direkt, men jag har två sprutor, det är ändå bra, säger hon och skrattar.

Lena Philipsson, 55, känner att livet är på väg tillbaka efter att ha fått möta en ordentlig livepublik för första gången på ett och ett halvt år i premiären av TV4:s ”Lotta på Liseberg”.

– Man får faktiskt väldigt väldigt mycket energi från publiken, jag fick verkligen feeling så ingen är lyckligare än jag just nu. Och det är så roligt att få ösa på pianot också.

Men hon behöver klura lite över att sätta plus på livet just nu.

– Pandemin finns ju fortfarande här så det kan ju inte bli full pott direkt. Men jag har två sprutor, det är ändå bra, säger hon och skrattar.

helskärm Lena Philipsson intill Rymdpojken under sändningen av ”Lotta på Liseberg” Visa mer Foto: Tommy Holl / TT NYHETSBYRÅN

Här är Lena Philipssons plusbetyg på...

...hälsan

– Den är strålande, där är det fem plus. Men kom inte med nåt kärleksliv här nu.

...kärlekslivet (- - -)

Du tog upp det själv.

– Nej, det skiter vi i!

...karriären

– Det har ju stått still. Jag har bara försökt hålla mig sysselsatt, med mina små grejer. Jag har haft lite att göra, men man längtar ju efter att få sätta igång. Just det här att få sjunga för en publik, jag har saknat det jättemycket på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle göra. Det har varit mycket studio, kontorsarbete, små korta tv-program. Men det fysiska arbetet, kroppsarbetet som det faktiskt är att köra många långa spelningar, det saknar jag jättemycket. Så ikväll (efter ”Lotta på Liseberg”, reds anm) var det fem plus.

Men annars?

– Då är det en tvåa ändå. Lite hoppfull måste man vara, det är godkänt, man får göra så gott man kan i pandemin.

....sociala livet

– Det är som med pandemin, just nu känns det ju som att det börjar öppnas upp igen. Sommar och alla är utomhus, nu kan alla slappna av lite mer, fast man fattar att man ska fortsätta vara försiktig. Men det känns lite som förra sommaren att det lättar lite och alla behöver det.

Vad betyder det, två plus?

– Nej, för jag umgås ändå med vänner och har kunnat ha jäkligt kul så en trea får det nog vara under pandemiförhållanden. Kanske inte utifrån hela mitt liv och livskurvan, det ska vi inte vrida det till, men efter omständigheterna, hahaha.

...ekonomin

– Jag klarar mig. Så det är väl bra.

En trea?

– Nej, jag vet inte vad jag ska svara. Man tjänar ju inte så mycket för jag tjänar mest på liveföreställningar. Nu tjänar jag inte ens på skivor längre, idag det är ju streams och så där.

En tvåa, godkänd då?

– Ja det får bli en tvåa. Fan vad deppigt hahaha, ”En stilla depression” helt enkelt, säger Lena och lyckas få in en referens till en av låtarna hon precis framfört på ”Lotta på Liseberg”.

...framtidsplanerna

– De känns alltid som fem plus. Jag känner att jag försöker hitta nya vägar. Det känns som att jag har många idéer. Jag har ju gått all in på att jag kör min grej nu och så får det vara så och jag känner mig väldigt påhittig nu och tycker att det är kul. Det känns ändå som att det finns mycket att se fram emot. Jag har några sommarspelningar, små intima sessions för att de har öppnat upp och för att jag har skjutit på min turné till nästa vår, men jag ska spela på Öland, i Kristianstad och i Lidköping på Läckö slott.

