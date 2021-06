Måneskin till ”Lotta på Liseberg”

Aftonbladet avslöjar: Eurovision-vinnarna kommer till Sverige – uppträder i TV4

Måneskin kommer till Sverige.

Eurovision-vinnarna ska medverka i ”Lotta på Liseberg” på TV4.

– För mig var det en dröm att Eurovisionvinnarna Måneskin skulle komma till ”Lotta på Liseberg” och nu går den drömmen i uppfyllelse, hälsar Lotta Engberg.

Lotta Engberg får internationellt storbesök på Liseberg. Aftonbladet kan berätta att italienska Måneskin gör sitt första Sverige-framträdande i TV4 :s ”Lotta på Liseberg” i sommar.

Redan i säsongspremiären, som äger rum på söndag 20 juni, kommer Måneskin till programmet.

helskärm Måneskin. Visa mer Foto: Robin Lorentz-Allard

Redan två hits

I maj tog det italienska bandet hem segern i Eurovision song contest med låten ”Zitti e buoni”, som sedan dess streamats flitigt av svenska lyssnare. Även flera andra av bandets låtar har blivit hits i Europa, inklusive ”I wanna be your slave” som för närvarande streamas ännu mer än Eurovision-vinnaren, både i Sverige och internationellt enligt Spotifys dagliga lista.

Måneskins framgångar efter segern i Eurovision kan räknas till ett av de största genombrotten i tävlingen under 2000-talet. Exempelvis har en Eurovision-vinnare inte lyckats få två låtar på topp 40 på den brittiska topplistan sedan sedan Celine Dion, 53, som hem segern i Eurovision 1988. Hennes Eurovision-vinnare ”Ne partez pas sans moi” var dock ingen musikalisk framgång i landet utan det var två efterföljande låtar, ”Beauty and the beast” 1991 och ”Power of love” 1993 som blev hennes första topplistelåtar där.

Under Eurovision-finalen väckte Måneskins sångare Damiano David, 22, också uppmärksamhet när ett kort videoklipp från sändningen spreds i sociala medier. På Twitter påstods Damiano ta droger i videoklippet, som i olika versioner snabbt sågs av över en miljon personer. Men efter segern kunde Damiano David snabbt försvara sig under vinnarpresskonferensen efter att Aftonbladet frågat om klippet och anklagelserna.

– Jag använder inte droger, snälla, grabbar alltså. Snälla, säg inte det. Inget kokain, påstå inte det, snälla, sa han då.

Till Sverige på söndag

Damiano David valde också att genomgå ett frivilligt drogtest för att bevisa att han talade sanning, samtidigt som EBU också utredde händelsen.

”Ingen har använt droger i green room och vi anser att fallet därmed är avslutat”, konstaterade Eurovision-arrangören i ett pressmeddelande.

På grund av fotbolls-EM är sändningstiderna för årets säsong av ”Lotta på Liseberg” lite annorlunda. Premiärprogrammet äger rum redan på söndag 20 juni i TV4. Därefter blir det uppehåll på grund av fotbollen för att sen fortsätta på programmets klassiska sändningstid, måndagar 20.00 från och med 5 juli.

