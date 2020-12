Publicerad: 04 december 2020 kl. 16.38

Uppdaterad: 04 december 2020 kl. 18.00

LIVE: Följ och chatta om ”Idol”-finalen 2020

Av: Natalie Demirian

Foto: TV4 Finalisterna Paulina Pancenkov (till vänster) och Nadja Holm.

Nadja Holm eller Paulina Pancenkov – vem av dem vinner ”Idol” 2020?

Följ den rafflande finalen med oss och chatta med nöjesreporter Natalie Demirian under hela programmet, som startar kl 20.00.

Vem är din favorit – delta i vår omröstning nedan!

Så blir ”Idol”-finalen

Finalisterna sjunger tre låtar var:

En ”eget val” – ”en sista chans att visa publiken att de har vad som krävs.”

En ”Da capo” – ”en favorit från säsongen, men nu på steroider med dansare, pyro etc.”

Vinnarlåten 2020 ”– (Better get) Used to me”, skriven av jurymedlemmen Alexander Kronlund.

Paulina Pancenkovs låtar

Eget val: ”Hurt” - Christina Aguilera

Da capo: ”Side to side” - Ariana Grande

Nadja Holms låtar

Eget val: ”Never Enough” - Loren Allred (The greatest showman)

Da capo: ”Freedom” - Beyoncé ft. Kendrick Lamar

Värt att veta

Gästartister under ”Idol”-finalen är Zara Larsson på plats och Shawn Mendes på länk från Los Angeles.

Bara två gånger tidigare sedan ”Idol” drog igång i Sverige 2004 har två tjejer stått mot varandra i final. 2007 när Marie Picasso vann över Amanda Jensen och 2014 när Lisa Ajax 2014 vann över Mollie Lindén.

FAKTA Alla tidigare ”Idol”-vinnare 2019: Tusse Chiza 2018: Sebastian Wallden 2017: Chris Kläfford 2016: Liam ”Liamoo” Cacatian Thomassen 2015: Martin Almgren 2014: Lisa Ajax 2013: Kevin Walker (2012 hade ”Idol” paus) 2011: Amanda Fondell 2010: Jay Smith 2009: Erik Grönwall 2008: Kevin Borg 2007: Marie Picasso 2006: Markus Fagervall 2005: Agnes Carlsson 2004: Daniel Lindström LÄS MER

