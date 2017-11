Höjdpunkten var Uno Svenningssons ’balle’

++

”Slå” (Uno Svenningsson)

Svenningsson översätter Saades ”Sting” till svenska. Och i den här tappningen handlar schlagerbidraget om mobbning. Uno har som bekant en osviklig känsla för att få låta som Uno. Originalets hitpotential är intakt i hans tolkning. Men stilen, Anders Glenmark-rock som den lät mot slutet av 80-talet, har inte åldrats väl.

++

”Darkest hour” (Kikki Danielsson)

Klokt val av Kikki. Raden ”Drinking you away is my defence” är väldigt mycket country. Arrangemanget är mer countryrock med orglar och pianon och highwayklanger, det som brukar kallas för americana, än renodlad och traditionell honky tonk. Covern hade dock krävt ännu mer inlevelse och känsla.

++

”Hearts in the air” (Icona Pop)

Musiktjänsten med den gröna loggan – namnet börjar på ”s” –spinner säkert som en fet katt efter ”Hearts in the air”. Den strömmade världen är fortfarande fascinerad av edm. Basgången ”Summerburst”-dunkar, droppet är som en skakad energidryck. Saknar dock den punkiga attityden som byggde Icona Pop innan de försökte passa in i TV 4-formatet.

++++

”Manboy” (Sabina Ddumba)

”Whitney Houston”, ropar flera av deltagarna efteråt. Nåja. Däremot är Sabinas tolkning en stilfull hyllning till Fleetwood Mac och albumet ”Tango in the night”. Kontrasten mellan 80-talets extremt polerade radiorock och Ddumbas soulröst förtjänar en guldstjärna. Dessutom bygger hon om ”Manboy” från grunden. Låten går knappt att känna igen, tack och lov.

++++

”Popular” (Tomas Andersson Wij)

Tomas är så säker att han störtar upp från bordet utan några krystade utläggningar om sitt val. Artisterna väljer ändå inte fritt, det har Kikki redan avslöjat. Och Tomas Andersson Wij behöver inte skämmas för självförtroendet. Det låter som att Benny Andersson har arrangerat om ”Popular”. Den hade både fungerat på Tomas egna skivor och i musikalen ”Kristina från Duvemåla”. En besjälad och vacker pop-psalm.

+++

”Wide awake” (Moneybrother)

Ambitionen är att göra gubbrock med extra allt. Målbilden är Neil Young. Saades första och hittills enda singeletta i Ryssland blir ett frustande rocklokomotiv. Ungefär som om en bindgalen punkare hade försökt tolka Neil Youngs akustiska album ”Comes a time” och ”Fisherman’s blues” med The Waterboys samtidigt. Det stökiga och muskulösa framförandet är aningen tyngre än själva låten.