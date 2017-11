Han tvingas lämna ”Idol” 2017

Sex idoler har blivit fem.

Till slut stod det mellan Noah Gerstenfeld och Gabriel Cancela om vem som skulle få lämna tävlingen i kvällens fredagsfinal – det blev Noah.

Då kunde han inte längre hålla tårarna tillbaka.

– Det är skittråkigt, jag har haft så fantastiskt roligt, säger Noah från scen direkt efter det bittra beskedet.

Och så var de bara fem.

Den sjunde fredagsfinalen i ”Idol” 2017 gick under temat ”Mamma & pappa väljet låt”. Det blev fallet för Noah Gerstenfeld, som hängt löst flera gånger tidigare.

Noah sjöng Westlifes "When you´re looking that" men trots ett bra framförande räckte det till slut inte.

Efteråt tröstades han av sin mamma.

– Du är en grym kämpe, säger hon i ”Idol extra”.

Förutom att det här var kvällen när Noah åkte ut tog också publikfavoriten Chris Kläfford revansch efter sitt dåliga framträdande förra veckan.

Tjejerna Hanna Ferm och Jemima Hicintuka imponerade också på juryn. Deras framträdanden beskrevs som både ”bullseye” och ”Hallelujah moment”.

