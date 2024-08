Så var den fjärde fredagsfinalen – minut för minut

• Simon Näslund - How will I know (Whitney Houston)

• Olivia Aliotti - what was I made for (Billie Eilish)

• Jordan Rawling - The Climb (Miley Cyrus)

• Louisa Hoxha - Fighter (Christina Aguilera)

•Tilda Vodusek- If I could turn back time (Cher)

• Isak Uddström - Try (Pink)

• Cimberly Wanyonyi - Greatest love of all (Whitney Houston)

• Antranik Khantarashian - Can’t help falling in love (Elvis Presley)

• Saga Ludvigsson - Jolene (Dolly Parton)