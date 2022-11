Jennifer Lopez släpper nytt album – om Ben Affleck

Stjärnans man får en uppföljare 20 år senare

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

J-Lo:s fans har något att se fram emot.

Stjärnan avslöjar nu att hon släpper ett nytt album under 2023.

Och låtlistan går i kärlekens tecken.

Att få vara din. Galet kär. Jag kan inte få nog.

På Jennifer Lopez, 53, nya album finns det en röd tråd – kärlek.

Under fredagen meddelade världsstjärnan på sina sociala medier att det nya albumet ”This is me... Now” kommer ut 2023. De engelska låttitlarna kommer bland annat att vara ”To be yours”, ”Mad in love”, och ”Can’t get enough”.

Låten till Ben Affleck

Och som spår nummer sju finns en speciell låt, med titeln ”Dear Ben pt II”. 2002 släppte Jennifer Lopez ett album som innehöll låten ”Dear Ben”. Låten var en hyllning till hennes pojkvän, skådespelaren Ben Affleck, 50.

helskärm Ben Affleck och Jennifer Lopez 2003

Paret gjorde senare slut, men återförenades förra året. Det hade då gått 17 år sedan de gjorde slut.

Och nu får Ben Affleck alltså en uppföljning på låten om honom.

Jennifer Lopez nya album – alla låtar

Albumet ”This is me... Now” kommer att bli Jennifer Lopez första album på nio år. Här är hela låtlistan:

1. This Is Me … Now

2. To Be Yours

3. Mad in Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like Me

11. This Time Around

12. Midnight Trip to Vegas

13. Greatest Love Story Never Told