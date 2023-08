Komikern kan inte längre överraska – skarp som få

Namn: Ahmed Berhan

Ålder: 38.

Bor: Stockholm.

Yrke: Komiker, programledare, skådespelare.

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant.

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh-fan-faktor:

check Första meningen:

”Du kan ha sett mig på en ståuppscenen.”

check Sista meningen:

”Du fucking driver med mig.”

check 3 typiska låtval:

”Last time that I checc’d” – Nipsey Hussle, Yg

”Tell me why has our love turned cold” – Willie Hutch

”I’d rather be with you” – Bootsy's Rubber Band