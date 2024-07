Dakota Fanning efter ”Ripley” på Netflix: ”Skaffa barn är viktigare för mig”

Gladare nu: ”20-årsåldern fuckade med mig”

Uppdaterad 2024-04-11 | Publicerad 2024-04-05

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

HOLLYWOOD. Dakota Fanning är bara 30 men har jobbat i Hollywood i 25 år.

Inte undra på att skådespelerskan tycker att hon kan kosta på sig en längre paus.

– Blir jag mamma, så…, säger hon.

Uttalandet som Fanning släppt under lanseringen av Sverigeaktuella Netflix-serien ”Ripley” överskuggar just nu storsatsningen som spelats in i Italien.

I stället för citat om platser som Rom, Venedig och Amalfikusten handlar det nu om den nyblivna 30-åringens funderingar på att lämna Hollywood – och i så fall med vem.

Men det sista kan omvärlden glömma. Fanning är inte den som delar sitt privatliv.

Däremot har något hänt.

expand-left helskärm Andrew Scott och Dakota Fanning

”Att skaffa barn är viktigare för mig än något annat”

Det hör inte till vanligheterna att en av Hollywoods mer efterfrågade skådespelerskor överväger att hoppa av.

Men i modemagasinet Net-a-Porter uppger hon att det kan bli verklighet.

– Att skaffa barn är viktigare för mig än något annat – till och med viktigare än att vara skådespelare.

– Om någon sa att jag var tvungen att välja hade jag valt barn. Jag är en av de personerna som alltid känt den dragningen.

expand-left helskärm Dakota Fanning på premiären av ”Ripley”

Gladare nu: ”20-årsåldern fuckade med mig”

Att hon självmant tar upp det visar på en mognad.

– Jag skulle inte påstå att jag inte är en glad person, men jag tycker att slutet på 20-årsåldern fuckade med mig.

Den perioden är hon ute ur nu.

– Jag känner mig gladare och mer medveten om vad jag har gjort, än vad jag inte har gjort. Jag vet vem jag är och de som känner mig vet vem jag är och det är det enda som spelar någon roll.

expand-left helskärm Dakota Fanning

Debut som 5-åring

Född i delstaten Georgia till föräldrar med professionell idrottsbakgrund var drama det som först lockade Fanning. Kameradebuten gjorde hon som femåring i en reklamfilm. Två år senare blev det stort genombrott när hon spelade mot Sean Penn i ”I am Sam”, dramat som han 2001 vann en Oscar för.

Efter det har hon radat upp storfilmer som ”War of the worlds” med Tom Cruise, ”Man on fire” med Denzel Washington och ”Once upon a time in Hollywood” med Brad Pitt och Leonardo DiCaprio.

expand-left helskärm Johnny Flynn, Andrew Scott och Dakota Fanning

Det här är ”Ripley”

Men nu är det ”Ripley” det handlar om. Historien gav Patricia Highsmith ut i bokform 1955 och 1999 blev den långfilm med Matt Damon, Gwyneth Paltrow och Jude Law i huvudrollerna.

I den nya versionen har Fanning tagit över Paltrows rollfigur Marge Sherwood medan Johnny Flynn (känd från tv-serien ”Lovesick) spelar Dickie Greenleaf och Andrew Scott (tv-serierna ”Fleabag” och ”Sherlock”) porträtterar Tom Ripley. Samtidigt är historien utsträckt till åtta avsnitt.

Formatet, säger Fanning när hon låter sig intervjuas på zoom, var en av faktorerna som lockade henne till projektet.

– Man får tid att gå djupare i figuren. Jag får utmana Tom Ripley och gå några ronder mot honom.

För den som inte är bekant med historien sedan tidigare kommer handlingen här:

Tom Ripley är en småbedragare som försöker överleva i New York. Hans tillvaro förändras när han träffar välbärgade Herbert Greenleaf. För att undvika att ta över familjeföretaget har Herberts son flytt till Italien och Ripley (som säger att han är bekant med Dickie) får i uppdrag att hämta hem honom. Men det går inte enligt plan när Ripley bestämmer sig för att han vill ha Dickies livsstil.

expand-left helskärm Dakota Fanning i ”Ripley”.

Fanning är med i ”Ripley” från första till sista avsnittet

– Jag fascinerades av det spel som pågår i serien. Det gjorde att jag kunde skapa och utforska det som är under ytan, det som inte sägs men ändå finns där, säger Fanning.

–Jag är glad att jag fick vara en liten del av det.

Liten del är en underdrift.

Manusförfattaren och regissören Steven Zaillian påpekar att Fanning är den enda i den 150 personer stora skådespelarensemblen som är med Ripley i det första till sista avsnittet.

Till skillnad från Paltrows Marge i långfilmen är Fannings figur direkt misstänksam mot amerikanen som dyker upp i Italien.

– Det ändras lite när Ripley spelar på hennes fåfänga. Det går fram och tillbaka och relationen förändras, säger Zaillian.

expand-left helskärm Dakota Fanning i ”Ripley”.

Därför går serien i svartvitt

Regissörens val att göra hela serien i svartvitt förvånar. Redan finns det de som anser att många av de vackra semestermiljöerna går förlorad i de starka skuggornas kontraster.

Men för Zaillian var det aldrig något tvivel.

– Historien skrevs 1955. Det var en slags noir. Det betyder att man ska filma den i svartvitt. Jag kände det klart. Det skulle inte vara något soligt vykort. Boken var inte sån. Det var mörk och hade en obehaglig underton.

Att historien hängt med så länge vittnar om att den har något speciellt.

Ändå har Fanning svårt att finna ord när hon ombeds förklara Hollywoods starka fascination med bedragare och psykopater.

Utläggningen mynnar till slut ut i att hon som skådis och vi som tittare får en ”inblick i varje persons tankar, motiv och perspektiv” och att det för henne som skådespelare ”är allt man kan begära”.

expand-left helskärm Andrew Scott i ”Ripley”.

Lillasyster Elle Fanning

Inspelningen som påbörjades sommaren 2021 och avslutades på våren 2022 blev en unik erfarenhet för Fanning, vars 25-åriga lillasyster Elle Fanning också är skådespelare.

– Det var covid då. Under en lång period var jag enda amerikanen och på ledig tid drog folk hem till England. Jag blev kvar i Italien.

Besök från USA var inte att tänka på.

– Hela min familj och mina kompisar var rädda för att hälsa på, rädda för att bli smittade. Så jag var rätt mycket på egen hand. Nu är jag spänd på om de som känner mig kan se hur uppslukande det här var för mig när de tittar på serien.

”Ripley” rullades precis ut på Netflix. Sannolikt har hon svaret redan nu.