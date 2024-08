Bono hyllade Aleksej Navalnyj under konsert

Sara Haldert/TT

Publicerad 2024-02-19

U2, med Bono i spetsen, hyllade den avlidne ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj under en konsert i Las Vegas på lördagskvällen.

Det irländska rockbandet U2 och dess frontfigur Bono uttryckte sin uppskattning för Aleksej Navalnyj från scenen innan han uppmanade publiken :

”Uppenbarligen ville Putin aldrig någonsin säga hans namn. Så i kväll tänkte jag att alla vi fria människor här, som tror på friheten, måste säga hans namn. Inte bara komma ihåg det, utan säga det”.

Bono och publiken skanderade sedan Navalnyjs namn tillsammans innan bandet spelade en cover av Crowded House-låten ”Don't dream it's over” från 1986.

Beskedet att den 47-årige juristen och oppositionspolitikern avlidit under oklara omständigheter i en straffkoloni i Sibirien kom i fredags vid lunch, svensk tid.

Navalnyj har genom åren beskrivits som president Vladimir Putins värsta fiende. De senaste dagarna har flera hundra ryssar som hedrat hans minne gripits. Navalnyjs hustru Julia Navalnaja anklagade på måndagen i ett uttalande Putin för att ha tagit livet av hennes man.

U2 intar sedan i september den nybyggda superarenan The Sphere i Las Vegas med konserten ”U2: UV 'Achtung baby' live at The Sphere”.