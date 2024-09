Pär Wiksten säger ”fy fan” om i princip allt som händer

Jan-Olov Andersson om ”Så mycket bättre” avsnitt 7

Inte ens doften av surströmming kunde ta död på den goda stämningen.

Som tveklöst smittar av sig på oss tv-tittare som följer TV4:s ”Så mycket bättre”. Man gillar dem alla.

Och i senaste avsnittet fick allihop också till bra tolkningar av varandras låtar.

Surströmming är verkligen en vattendelare.

Wannadies-stjärnan Pär Wiksten hade tagit med sig den norrländska delikatessen till avsnittets lunch.

– Fy fan, vad gott, sa han. Just fy fan säger han i och för sig om i princip allt som händer. Oftast är det menat som något positivt.

– Fy fan, vad äckligt, sa Omar Rudberg, som efter att ha försökt öppna en burk, kände sig tvingad att gå och tvätta håret två gånger och dränka in sig i parfym.

Under lunchen åt sedan några med gott humör och andra inte alls.

Och det goda humöret fanns där, hela tiden.

Hon är lite full i fan

Det är bland annat det jag gillar med årets säsong. Alla verkar så trevliga och verkar ha så härligt ihop med varandra.

Ellen Krauss med sin lite underfundiga humor. Coolast klädd i det här avsnittet dessutom. Jag har alltid gillat Annie Hall-modet på kvinnor. Nu hade Ellen svart kavaj, vit skjorta, svart slips – och kortbyxor.

Peg Parnevik med sin öppenhet om allt hon varit med om och allt hat som hon blivit utsatt för på sociala medier. Hon är lite full i fan. Och hon verkar verkligen älska musik, så som hon diggar till varje låt.

Mapei med sin lågmälda framtoning, hon öppnar inte munnen om hon inte tycker hon har något vettigt att säga. Och som hon sjunger…

Marit Bergman med sin klokhet, som har perspektiv på hur det är att vara kvinna i musikbranschen.

Omar verkar ha en så underbar mamma

Omar Rudberg som inte skämdes för att erkänna att han inte visste vad ordet fanfar betydde innan han tog sig an Staffan Hellstrands låt i förra avsnittet. Och som verkar ha en så underbar mamma, som vi fick träffa i den här veckans avsnitt. Då förstår man varför han står med fötterna på jorden, trots att Netflix-serien ”Young royals” blivit en världssuccé.

expand-left helskärm Omar Rudbergs mamma.

Staffan Hellstrand, en favorit sedan åratal, som med ännu fler år i branschen än Marit Bergman ser på alltihop med en sorts välbehövlig distans. Berättade en kul historia om när han gjorde EM-låten till fotbollslandslaget 1990 och när han i landslagströja fick träna med laget på Sicilien, i samband med en videoinspelning. Sverige skulle senare möta Italien i turneringen. De italienska fotbollsjournalisterna hade flockats runt SVT-sportens Jane Björk för att få veta vem den där ”Hellstrandi” var, om han var en okänd joker i laget.

Säger fy fan om allting

Och så Pär Wiksten. Som gråter för allting. Säger fy fan om allting. Eller något annat svärord, som Jävla spillevinkjävel, när han tycker Omar gjort något bra. Och Pär verkar så genomsympatisk att han kommer undan med att säga vad som helst. När Sanne Salomonsen i förra avsnittet berättade att hennes kärlekslåt som Ellen Krauss skulle sjunga handlade om ”förbjuden kärlek”, högg Pär blixtsnabbt:

– Vad är det för knull, då?

Man ska vara lite speciell för att utan att få kritik säga något sådant post-MeToo.

Och ingen verkade gilla honom mindre efter att ha tvingats till en surströmmingslunch heller…

expand-left helskärm Marit Bergman.

Så många får låttolkningarna

”Mitt hemland”, Marit Bergman

Wannadies-låten ”My home town” är en slags nationalsång för Skellefteå. På hockeyarenan har den spelats när hemmalaget gjort mål. Musikaliskt en typisk låt för indiebandet. Marit hade ny svensk text, om ett Sverige ur alla tänkbara aspekter, en läcker pianoslinga, som sedan fick ge plats till mäktigt blås när låten stegrades.

expand-left helskärm Omar Rudberg.

”Min första”, Omar Rudberg

Marit Bergmans refrängstarka ”I will always be your soldier” handlar om hennes syster. Omar har försvenskat den till att handla om första gången man blir kär. En poplåt som stegras skickligt, inte minst med hjälp av körsångerskan Britta Bergström. Känns som Omars låt, även om han följer originalet musikaliskt.

expand-left helskärm Ellen Krauss.

”Picturing you”, Ellen Krauss

”Bilder av dig” är en av Staffan Hellstrands allra bästa låtar. Och när Ellen tacklar en av sin pappas favoritartister, gör hon sin allra bästa tolkning hittills, Bra text, väldigt känslosam sång, fin fiol av Erik Arvinder.

expand-left helskärm Mapei.

”Simon’s song”, Mapei

När Omar sjunger den som sin rollfigur i ”Young Royals”, är det ett av de starkaste ögonblicken i serien. Mapei sjunger i stället om sin första kärlek. Det blir både lätt vemodigt och väldigt vackert.

expand-left helskärm Staffan Hellstrand.

”Hög av dig”, Staffan Hellstrand

Ellen Krauss ”Hungover” lågmälda ballad handladr om saknaden efter turnélivet. Staffan gör om låten till snabb indiepop med mycket synthar i botten, om villkorslös kärlek. Han har en förmåga att alltid skriva bra men ändå enkla texter. Hoppas han i sista programmet berättar hur deg gick till när Lars Norén erbjöd sig att skriva förord till hans bok med sångtexter.

expand-left helskärm Pär Wiksten.

Pär Wiksten, ”Öm sommarvals”

En mycket oväntad tolkning av Mapeis och Timbuktus ”Molnslottet”, från deras vaggvisealbum för barn. Pär gjorde om det till en finstämd duett med Britta Bergström, komplett med visslingar. Lät lite som något Monica Z hade kunnat sjunga i en Hasseåtage-film.