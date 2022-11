Agnes Carlsson väntar barn med Vincent Pontare

Visar upp magen

Agnes Carlsson och Vincent Pontare ska bli föräldrar.

Hon visar nu upp gravidmagen på Instagram.

”Livmodern och universum och allt däremellan”, skriver Carlsson.

Det svenska stjärnparet Agnes Carlsson, 34, och Vincent Pontare, 42, väntar tillökning.

På Instagram visar hon nu upp gravidmagen.

”Livmodern och universum och allt däremellan”, skriver Agnes Carlsson .

Hon står i en musikstudio klädd i en svart och orange kappa. Bakom jackan syns en tydlig gravidmage.

helskärm Agnes Carlsson på Grammisgalan 2022

Gratuleras av kollegor och vänner

I kommentarsfältet är det många som vill gratulera paret.

”Grattis Agnes”, skriver sångerskan Efva Attling följt av massa hjärtan.

”Så väldigt mycket grattis”, skriver radioprofilen Titti Schultz.

Artisterna Sanna Nielsen och Linnea Henriksson skickar båda massa hjärtan i kommentarsfältet.

Det här är Agnes Carlsson

Agnes Carlsson slog igenom när hon tävlade i ”Idol” 2005 och vann allting. Hon har haft hits som ”Right here, right now”, ”Release me” och den specialskrivna låten ”When you tell the world you´re mine” som hon framförde tillsammans med Björn Skifs på bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Det här är Vincent Pontare

Vincent Pontare är son till Roger Pontare. Han och Salem Al Fakir utgör tillsammans duon Vargas & Lagola. Vincent Pontare har vunnit både Grammis och musikförläggarnas pris och har skrivit samt producerat låtar åt stjärnor som Veronica Maggio, Madonna och Avicii.

Agnes Carlsson och Vincent Pontare blev ett par 2009, och förlovade sig 2013.