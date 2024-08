Beppe i SVT:s nya nostalgiprogram: ”Jag for till Alperna och drack Jägerte”

Publicerad 2023-11-25

Nu har SVT gått och blivit nostalgiskt.

Nya ”Go’kväll Sverige” djupdyker i fem decenniers musik, prylar och mat.

– Jag blir själv knäsvag av gamla köksprylar. Jag älskar att laga mat och tycker att det blir godare med min mors stekpanna från 70-talet, som är väl instekt, säger Beppe Starbrink, en av programledarna.

Hur ska vi skilja detta ”Go’kväll Sverige” från alla andra ”Go’kväll”?

– ”Go'kväll Sverige” är betydligt längre, över två timmars direktsändning. Det blir lördagsunderhållning med livemusik och många gäster i studion.

”Vi klär en person tidstypiskt varje program”

Och fokus är tydligen på nostalgi. Berätta!

– Programmet är ett samarbete mellan ”Go'kväll” och kulturprogrammet ”Sverige” och Sverigeredaktionen har gjort reportage med härliga tillbakablickar. Vi tittar tillbaka på ett årtionden per program. Vi börjar med 90-talet och slutar med 50-talet. Det blir ju mycket populärkultur förstås, som film, tv och musik men också lite matspaning. Vi har också med ”Gör om mig”, såklart, där vi klär en person tidstypiskt varje program. Och prylarna förstås, MD-spelaren, snurraskoppen, wokpannan...

Du har tidigare tangerat ämnet som programledare för filosofimagasinet ”Finns blått” så du har viss vana av känslor, eller hur?

– Hahaha, ja här pratar vi nostalgi. Det var väl ca 20 år sedan nu? Vi försökte göra ett filosofiprogram där vi inte backade för de lite tyngre frågorna, som döden, rädsla och hot, men också det lite mer vardagliga, funderingar om långtråkighet och lek.

Viktigt med trygghet i allt elände

Kan du avslöja några spännande gäster?

– Oj, det är en lång gästlista, men några är Claes af Geijerstam, Siw Malmkvist, Amelia Adamo, E-Type, Claes Elfsberg. Anna-Lena Bergelin, Lena Philipsson, Lili och Susie. Sen kan man ju fundera på vilka som dyker upp i vilket årtionde.

Nostalgi känns tryggt och snällt, kanske något vi behöver extra mycket av just nu?

– Med allt elände som pågår just nu tror jag att det är extra viktigt att vi kan ge en stunds trygghet och vara en kompis att hålla i handen. Men vi ska samtidigt inte blunda för vad som händer i världen just nu utan hålla oss ajour och då är jag stolt över SVT som en pålitlig källa.

Beppes favoritårtionde

Är din parhäst i programmet, Farah Abadi, nostalgiskt lagd?

– Jo, men det tror jag att hon är. Hon växte ju upp under 90-talet och har berättat om hjärtkuddar och Spice Girls-fotoalbumen hon hade.

Om du fick välja ett decennium, en låt och en pryl som får dig i nostalgikänsla, vilka skulle de vara?

– Det måste bli 80-talet. Jag gick in i decenniet som tonåring och gjorde en herrans massa saker 80-89. Reste, äventyrade, blev ihop, spelade i band, flyttade hemifrån, jobbade i videobutik. Låt får bli ”It's no game” med David Bowie, som jag såg på Ullevi 1983. Pryl, min blågulrandiga skidoverall som mor min sydde innan jag for till Alperna och ”la 8or” och drack Jägerte.