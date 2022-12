Rage against the machine-basisten Tim Commerford drabbad av prostatacancer

Åkte på turné två månader efter operationen

I somras åkte Rage against the machine på turné för första gången på över tio år.

Samtidigt kämpade bassisten Tim Commerford med hälsan i hemlighet.

– Jag har prostatacancer, säger han.

Tim Commerford, 54, fick cancerbeskedet i våras och bara två månader innan Rage against the machine inledde sin USA-turné opererade han bort prostatan.

– Jag har fått ta itu med en del allvarlig skit, säger han till Spin Magazine.

Innan intervjun kände bara hans innersta krets till sjukdomen, men nu har han valt att tala öppet om sin kamp.

När Rage against the machine gjorde sin efterlängtade livecomeback i Wisconsin i början av juni stod Commerford på scenen – trots diagnosen.

”Det var brutalt”

Sedan fortsatte rockbandet att turnera fram till i augusti.

– Mina läkare sa att jag inte skulle vara redo, säger han.

– Det var brutalt. Jag kunde stå på scen och kolla på min förstärkare i tårar. Sen vänder man sig om och biter ihop.

helskärm Tim Commerfor i Rage against the machine.

I nuläget är cancern under kontroll, men han går på undersökningar en gång i halvåret.

– Nu är jag i situationen som jag är i, vilket är att hålla andan i sex månader. Det är inte bra, och jag är inte glad över det. Jag försöker bara hålla tag i tyglarna. Det kommer att bli en lång resa, förhoppningsvis, säger han och fortsätter:

– Min pappa dog av cancer i 70-årsåldern och min mamma dog av cancer i 40-årsåldern. Dela på skillnaden till 65 och jag har tio år. Jag försöker ta mig till 100-låtarstrecket. Jag har en del mål nu.

Ställt in turné

Rage against the machine tvingades i augusti ställa in den pågående turnén, som var tänkt att fortsätta i Europa och Storbritannien, eftersom frontmannen Zach de la Rocha skadat benet under en tidigare konsert.

”Efter medicinsk rådgivning har Zack de la Rocha fått beskedet att turnéstoppen i Storbritannien och Europa inte kan genomföras. Det är med stor besvikelse vi meddelar det här återbudet”, skrev de i ett uttalande.