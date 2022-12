Första teaser-trailern för nya ”Barbie”-filmen är här

Reaktionsstorm på sociala medier

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Redan innan premiären har den kommande ”Barbie”-filmen skapat stor uppståndelse.

På fredagen släpptes den första teasertrailern och nu svämmar sociala medier över av kommentarer och memes kopplade till den.

”De kommer att förändra film för alltid” skriver en Twitteranvändare.

”Ända sedan tidens början, sedan den första lilla flickan, har det funnits dockor. Men dockorna var alltid babydockor. Fram tills...”

Så börjar den trailer som Warner Bros. släppte för ”Barbie”-filmen på fredagen.

Tittarna introduceras för Margot Robbie, 32, i rollen som Barbie – dockan som förändrade leksaksvärlden, genom scener med tydliga blinkningar till filmen ”2001: A Space Odyssey”.

Fansen är inte sena med att reagera: sociala medier svämmar över av kommentarer och memes.

”De kommer att förändra film för alltid”, skriver en Twitteranvändare.

Flera har sett trailern när de har sett den nya filmen ”Avatar: The way of water” på bio.

”Jag när jag går och ser Avatar men egentligen bara går och ser Barbie-trailern”, skriver en annan till en bild av en avatar ur bioaktuella filmen – med blont Barbiehår.

Premiären för ”Barbie” planeras till den 21 juli 2023. Regisserar gör Greta Gerwig och hon har även skrivit manuset, tillsammans med maken Noah Baumbach. Filmen kommer att vara en satirisk skildring av Barbies liv, skriver The Guardian. Barbies pojkvän Ken spelas av Ryan Gosling, 42.

När den första bilden av Ken släpptes i höstas ledde även den till en reaktionsstorm på sociala medier.

helskärm Ryan Gosling spelar Ken.

helskärm Margot Robbie spelar Barbie.

– Vårt mål är att, vad du än tänker, så ska vi ge dig något helt annat, det du inte visste att du ville ha, har Margot Robbie tidigare sagt om filmen till The Hollywood Reporter.

Barbiedockan introducerades år 1959 av företaget Mattel, som är en av världens största leksakstillverkare.