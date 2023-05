SL:s varning inför Beyoncé-konserten: Kan bli trångt ombord

Uppmaningen: ”Åk i god tid”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Under onsdagskvällen har Beyoncé världspremiär för sin ”Renaissance world tour” på Friends Arena i Stockholm.

Nu varnar SL för att det kan bli fullt i kollektivtrafiken när konsertbesökarna ska ta sig till arenan.

– Det är klart att det kan bli en del trängsel, säger en presskommunikatör för SL.

Beyoncé Knowles inleder sin världsturné ”Renaissance world tour” på Friends Arena i Stockholm, och spelar både under onsdagskvällen och torsdagskvällen.

När världsartisten spelade på arenan 2016 uppskattades publiksiffran gå uppemot 50 000 personer, och SL varnar nu för att det kan bli trångt på pendeltågen till och från arenan.

Nathalie Nordenswan, presskommunikatör på SL, säger att färre avgångar än vanligt just nu går i pendeltrafiken. Detta på grund av den personalbrist som pågått under en tid. Just nu går cirka 85 procent av avgångarna, och det kan därför bli trångt ombord under kvällen när konsertbesökarna ska ta sig till och från Solna station och Friends Arena.

Uppmaningen: Var ute i god tid

SL har inte satt inte några extra avgångar för pendeltågstrafiken till och från Solna, men sätter in fler avgångar för tvärbanan, som stannar vid Solna centrum och Solna stations södra uppgång.

Men enligt Nathalie Nordenswan finns det ändå risk för att resenärerna får trängas i kollektivtrafiken och uppmanar konsertbesökare som ska ta sig till arenan att vara ute i god tid för att undvika trängsel under båda konsertdagarna.

– Det kan bli trångt ombord både till och från konserten, säger hon.

Hon uppmanar även konsertbesökare som ska resa kollektivt att hålla sig uppdaterade om trafikläget på SL:s hemsida, och understryker att tunnelbanetrafiken och bussar kommer gå som vanligt.