”Ett sista race” och ”Hammarskjöld” gör succé på bio

Publicerad 2024-01-07

Svensk film har fått en bra start på det nya året.

Både ”Ett sista race” och ”Hammarskjöld” har passerat 100 000 biobesökare med råge.

– Det är så enkelt som att det är två bra och breda filmer som folk snackar upp och då tycker de det är kul att gå på bio, säger Peter Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägareförbund.

Trots att biobesökarna i fjol ökade med 9 procent och landade på cirka 11 miljoner besök, var det ett dystert år för de svenska filmerna.

Marknadsandelen för svenska filmer sjönk från 19 procent 2022, till 17,1 i fjol.

Bara en film, ”Håkan Bråkan”, lyckades ta sig in på Tio i topp-listan, som toppades av ”Barbie”, ”Oppenheimer” och ”Avatar: The way of water”.

Men nya året har börjat bättre.

Trots halvdana recensioner har Edward af Silléns bilactionkomedi ”Ett sista race” blivit en publiksuccé.

expand-left helskärm Malin Åkerman vid pressdagen för filmen "Ett sista race"

Persbrandts Hammarskjöld

Det samma gäller för ”Hammarskjöld”, med Mikael Persbrandt som den förre svenska diplomaten som var FN:s omstridda generalsekreterare.

Den ligger hack i häl på ”Ett sista race”. Närmar sig 130 000 biobesökare, medan ”Ett sista race” förmodligen ligger några tusen över den, exakta siffror är svårt att få tag på i helgen.

”Hammarskjöld” har dessutom fått sju Guldbaggenomineringar, plus att den nu även är en av de tre som tävlar om Guldbaggens publikpris.

– Att svenska folket har valt ut ”Hammarskjöld” som en av finalisterna till Guldbaggens publikpris där ingen jury får tycka till glädjer mig extra mycket. Det visar hur rätt i tiden vår film ligger och att den verkar ha hittat hem hos både en yngre och äldre publik, säger Mikael Persbrandt.

”Ett sista race” har en Guldbaggenominering, Johan Ulveson för bästa biroll.

expand-left helskärm Mikael Persbrandt.

”Bamse går också bra”

När Hollywood-filmerna ”Barbie” och ”Oppenheimer” hade premiär på samma dag, pratades det om en så kallad Barbenheimer-effekt, att folk ville se båda filmerna, helst på samma dag.

Här i Sverige har både Mikael Persbrandt och folk kring ”Ett sista race” på samma sätt pratat om en HammarRace-effekt.

– Jag vet inte om det blivit så, men jag har sett att någon till och med skapat ett artwork på det konceptet. Jag har trott på båda filmerna hela tiden. ”Hammarskjöld” har jag själv sett fyra gånger, det gör man inte om man inte tycker en film är jävligt bra, säger Peter Fornstam, som förutom ordförande för Svenska Biografägareförbundet, även äger Svenska Bios biografer.

– Nya Bamse-filmen går också bra och det har även blivit en uppgång för Familjen Knyckertz-filmen under helgerna. Så det är fyra svenska filmer på Tio i topp-listan nu, säger han.