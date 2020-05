Julia Löfgren återförenades med Svante – och Glasman

Publicerad: 06 maj 2020 kl. 21.08

Julia Löfgren fick på måndagen lämna ”Big brother”.

Det verkar inte ha påverkat henne nämnvärt – och nu får hon äntligen träffa Svante.

– Jag har varit utan honom i tre månader. Det har gjort så ont, säger hon.

Direkt efter uttåget i ”Big brother” blev Julia Löfgren upphämtad av sina kompisar. En av dem var den tidigare deltagaren Daniel Glasman och de har sedan dess umgåtts flitigt.

Vid intervjutillfället sitter de i en bil på väg till Jönköping för att hämta hem Julias hund Svante, som under mattes vistelse i huset bott hos sin syster från samma kull.

– Nu jävlar ska den grisen hem. Det känns så bra. Fy fan, äntligen. Jag har varit utan honom i tre månader. Det har gjort så ont. Jag har blivit dumpad en gång och det har varit lika jävla dramatiskt att vara utan min hund. Sjukaste jag varit med om, säger Julia Löfgren.

Anpassat sig snabbt

Julia Löfgren har anpassat sig snabbt till livet på utsidan och tycker det är skönt att vara ute. Det fanns dock en tid när hon kände att hon kunde göra om ”Big brother”-upplevelsen hundra gånger om.

– Men sen när man kommer ut inser man att det bara är ett hus man bor i. Det är inte en hel jord, inte en planet, men där inne blir det hela ens värld. Nu skulle jag inte vilja gå in i ett hus igen och låsa in mig. Jag har anpassat mig. Det gick snabbt och jag är jävligt trött.

Jävligt trött?

– Men jag tror att alla intryck och dofter… Jag sitter i en bil nu och är åksjuk. Jaja, det är väldigt mycket nu och alla kompisar vill fråga en saker och det finns så mycket att berätta.

Foto: PRIVAT Julia Löfgren fick äntligen träffa sin hund Svante.

”Bryter en massa regler”

Julia Löfgren var den allra första deltagaren att kliva in i ”Big brother” 2020. Då såg verkligheten annorlunda ut. 85 dagar senare pågår en pandemi och samhället har förändrats. På grund av rådande omständigheter gjorde produktionen ett undantag och informerade deltagarna om situationen på utsidan.

De senaste dagarna har Julia försökt ta till sig och förstå alla nya regler.

– Det är jättekonstigt att det finns bordsregler och jag känner inte alls att jag passar in i samhället just nu. Jag går runt och bryter en massa regler, men några dagar in så har man säkert det klart för sig.

Relationen med Glasman

Julia Löfgren åkte på måndagen ut efter att ha hängt löst mot Mergim Feka och Frida Skoglund. Även om hon inte vill spekulera för mycket om varför hon fick lämna, tror hon att allt paktande i början av säsongen kan ha påverkat.

– Jag stod mot två personer som är från samma pakt och sovrum. De har folk på utsidan som bad dem att rösta ut mig. Deras fans gick emot mig, medan mina fans var mer splittrade i rösterna mellan Frida och Mergim. Citera Glasman på det sista, han vill vara med.

Du och Glasman, ni har hängt en del?

– Vi har hängt mycket. Vi har hängt hela tiden.

Ni hade en intim relation i huset, hur är er relation nu?

– Vi hänger. Vad fan, jag har varit ute i två dagar och vi hänger som vänner, sen får man se liksom.

Foto: PRIVAT Svante, Daniel Glasman och Julia Löfgren.

”Det är trassligt”

Även om Julia verkar rätt obrydd att hon fått lämna ”Big brother” så bryr hon sig desto mer av all kärlek som hon fått från tittarna efter uttåget.

– Det känns jättekul och annorlunda att läsa. Jag är så glad för de fina orden. Har inte läst alls mycket hat och är faktiskt förvånad att jag inte fått mer.

Är det något du ångrar med din medverkan?

– Jag har ångrat saker från dag till dag, men egentligen är jag så jävla glad att jag varit färgglad och inte så linjär. Jag önskade att min mentala hälsa var mer linjär och att jag var mer stabil, men jag är inte sån. Det är upp och ner, upp och ner. Ena dagen vill jag göra en grej och nästa en annan, dagen efter har jag slagit sönder något. Det är trassligt.

Vad händer härnäst?

– Jävligt svårt att svara på. Vad fan? Just nu är mitt liv väldigt underhållande. Jag hatade min telefon när jag gick in i huset och nu tycker jag att den är skitrolig och har verkligen börjat uppskatta den. Jag ska väl snacka med lite folk som skriver.

Foto: PRIVAT Julia Löfgren, Svante och andra hundar.

