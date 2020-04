Ett av kriminalgenrens största mysterier

1. ”To die in California” (roman, Newton Thornburg, 1973)

Några kanske känner till filmatiseringen av Newton Thornburgs fantastiska roman ”Cutter and Bone” med Jeff Bridges i en av huvudrollerna. Annars ger en google-sökning på Newtons namn knappt några träffar. I ”To die in California” söker en förtvivlad pappa efter sin dotters mördare. En perfekt hämndhistoria som uppfyller själva grundlöftet av all oförglömlig noir: ingen vinner. När Thornburg dog kallade tidningen Guardian honom för ”en av de största amerikanska författarna på 1900-talet”. Det var ingen överdrift.

2. ”The shield” (tv-serie, 2002-2008)

”The shield” hamnade i lite i skuggan av ”Sopranos”, ”Mad men”, ”Breaking bad” och de andra amerikanska serierna om dåliga män som förändrade vår syn på tv. Men snuten Vic Mackey och hans korrupta Strike Team trivs bättre i mörkret. Har tv-historien visat upp sämre, eller om ni så vill, mer komplexa sociopater? De ser och gör saker som förstör själen. Som författaren Bodil Malmsten sa: ”Jag tar inga droger utom ’The shield’”.

3. ”L.A.-quartet” (romansvit, James Ellroy, 1987-1992)

Fyra romaner där de korta meningarna slår av dina revben. Elmore Leonard om ”Den svarta dahlian”: ”Om du läser den högt spricker vinglasen.” ”LA konfidentiellt” sammanfattades i sin tur av en recensent i två meningar: ”Nästan alla i boken dör. De andra önskar att de hade gjort det.”

4. ”The long goodbye” (roman, Raymond Chandler, 1953)

Går inte att göra en noirlista utan att nämna genrens gudfader: Raymond Chandler. Kriminalförfattaren Don Winslow: ”När jag läser Chandler undrar jag alltid hur någon kan vara så bra. Jag vill bara sluta skriva.”

5. ”Chinatown” (film, 1973)

Filmen, och Jack Nicholsons omplåstrade näsa, har blivit bioarketypen av ”Los Angeles noir”. Att filmens regissör Roman Polanski blev lika tragisk som handlingen i ”Chinatown” är en annan fruktansvärd historia.

6. ”Tapping the source” (roman, Kem Nunn, 1984)

De har försökt att filma boken i 36 år. Den som läser förstår varför. ”Tapping the source” liknar inget annat. Det finns en makalös HBO-serie, eller en film av Quentin Tarantino, i den diaboliska mixen av surfare, bikers och ritualmord.

7. ”The choirboys” (roman, Joseph Wambaugh, 1975)

Joseph Wambaugh, en av Michael Connollys och Leif GW Perssons favoritförfattare, skulle ensamt kunna fylla alla tio platser på listan. Skildringen av Los Angeles, och polisernas eländiga vardag i ett av stadens distrikt, har sällan varit lika deprimerande som här.

8. ”Heat” (film, 1995)

Det makalösa fotot har en lika viktig roll här som duellen mellan Al Pacinos snut och Robert De Niros rånare. Los Angeles blir världens vackraste kuliss i Michael Manns regi.

9. ”Ultraviolence” (album, Lana Del Rey)

I dag är Lana Del Rey en lika stor del av noirmusikens rotsystem som Chet Baker, ”Straight outta Compton” med NWA eller ”Hotel California” med Eagles.

10. ”Mulholland drive” (film, 2001)

Bara David Lynch kan skapa en lika bländande blandning av noir-mysterier, vardagssåpa och skräck.