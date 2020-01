Isabella Löwengrip och Erik Selin gör slut – ”Tufft beslut”

avNatalie Demirian

Publicerad: 12 januari 2020 kl. 16:22

Uppdaterad: 12 januari 2020 kl. 17:05

Isabella Löwengrip, 29, och Erik Selin, 52, har gjort slut.

Det berättar Isabella Löwengrip själv på Instagram.

”Det är så klart ett tufft beslut”, skriver hon.

Förhållandet är över mellan entreprenören och influencern Isabella Löwengrip och fastighetsmiljardären Erik Selin.

Isabella Löwengrip skriver på Instagram att det var ett tufft beslut, men att de kommer att fortsätta att vara vänner.

Vänskap som ”varar livet ut”

På sin blogg utvecklar hon beslutet.

”Något som aldrig är lätt är att skriva är om relationer som tar slut. Hur berättar man om något så stort med så få ord som möjligt? Jag har fått lära känna en fantastisk människa med ett enormt hjärta och där uttrycket klok som en bok inte riktigt räcker till”, skriver hon och fortsätter:

”Vi lyckades skapa en oas som bara var vår. Den relationen har idag övergått till en vänskap som säkerligen varar livet ut”.

Varit hemlighetsfulla kring förhållandet

Hon avslutar inlägget:

”Med det sagt så är vi inte längre ett par. Men jag funnit en nära vän vilket jag är tacksam över.”

Det var under våren förra året som rykten började florera om att Isabella Löwengrip och Erik Selin var ett par och under sommaren fångades de på bild tillsammans. Men det var inte förrän under hösten som Isabella Löwengrip själv bekräftade förhållandet.

”Jag vet att många av er är nyfikna på min relation men det finns så många fler att ta hänsyn till så därför väljer jag att inte skriva om honom”, skrev hon då i ett inlägg på bloggen.

Aftonbladet har sökt Isabella Löwengrip som avböjer att kommentera uppbrottet vidare.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN Isabella Löwengrip.

