Kändisversion av ”Ex on the beach” – utan kändisar

Kanalens försvar: ”De är superstjärnor i den här världen”

avTorbjörn Ek

Publicerad: 02 april 2020 kl. 11.57

Foto: Kanal 5 Kanal 5 lanserar en kändisversion av ”Ex on the beach”.

Kanal 5:s streamingtjänst Dplay lanserar ”Celebrity ex on the beach”.

Men till skillnad från kändis-versioner av dokusåpor i andra länder som lockat stjärnor som Pamela Anderson och Caitlyn Jenner medverkar inga såna stjärnor i den svenska serien.

– Casten består av profiler från realityvärlden, som ”Ex on the beach” och ”Paradise hotel” som tittarna känner igen, säger programmets pressansvarige Mathilde Albinsson.

Kanal 5:s streamingtjänst Dplay lanserar en ny säsong av sin populära dokusåpa, men den här gången en kändisversion, under namnet ” Celebrity ex on the beach”.

Redan nu presenterar man samtliga 23 deltagare, med namn som Bettina Buchanan, 24, Nina Glimsell, 25, och Adrijano ”Adde” Mijanovic, 27. Inga namn du känner igen? Då kan det bero på att du inte brukar titta på realityserier.

Foto: Kanal 5 Nina Glimsell.

Från ”Paradise hotel”

– Det här är vår största säsong och casten består av profiler från stora program inom realityvärlden, som ”Ex on the beach” och ”Paradise hotel”. Vi har till exempel superstjärnor som Sara Bolay, Haidar Juma, Josephine Qvist, Elin Skog och Alex D’Rosso för att bara nämna några och som verkligen är välkända profiler i realityvärlden och som vi vet att fansen gillar, säger programmets pressansvarige Mathilde Albinsson.

Kändisversioner av dokusåpor och realityserier har funnits sedan tidigt 2000-tal. I Sverige har personer som Anna Book, Camilla Henemark och Alexandra Zazzi medverkat i ”Biggest loser VIP” medan Glenn Hysén, Regina Lund och Patrik Sjöberg tävlat i ”Farmen VIP”.

Superstjärnor med i USA

Internationellt har superstjärnor som Pamela Anderson, Caitlyn Jenner, Samantha Fox och Kirstey Alley alla medverkat i brittiska ”Celebrity big brother”, medan exempelvis Joan Rivers och La Toya Jackson har tävlat i amerikanska ”Celebrity apprentice”.

Men ingen av de medverkande som Dplay kallar ”kändisar” har gjort sig kända utanför realityvärlden. I stället staplas tidigare deltagare i ”Paradise hotel”, ”Ex on the beach” och ”Love island” på varandra.

Det är något som bland andra Aftonbladets bloggare Frans ”Tramsfrans” Strandberg reagerat på.

”När Paradise Hotel gjort säsonger där tidigare deltagare återvänder till programmet så har de kallat det för ”all star”-säsonger, och det känns som en aningen mer korrekt beskrivning. Att bara ha med deltagare vars enda meriter är att de varit med i programmet tidigare kan ju knappast vara tillräckligt för att kalla det för kändissäsong”, skriver han.

– Vi kallar det ”Celebrity ex on the beach” för att visa att det är en säsong med extra allt, eftersom det är flera av realityvärldens hetaste namn som är med, säger Dplays Mathilde Albinsson.

Foto: Kanal 5 Adrian Montin.

”Att de inte skulle vara kändisar håller vi inte med om”

Hade ni planer på att ta in riktiga kändisar, så som andra kändis-versioner av realityserier brukar göra?

– De här är kändisar. De är superstjärnor i den här världen, som vi har kunnat läsa om i kvällstidningar och på kändissajter. Så att det inte skulle handla om riktiga kändisar håller vi inte med om. Det här är flera av realityvärldens största profiler som vi har med, därav det nya namnet på säsongen.

Så här presenteras deltagarna av Dplay:

Josephine Qvist, 27, Örebro

Josephine är megastjärnan från den allra första säsongen av ”Ex on the beach”. Hon är svag för romantiska filmer och hoppas på att springa in i sina drömmars man, en stor skogshuggartyp, på stranden i Brasilien.

Adrijano ”Adde” Mijanovic, 27, Stockholm

I tre säsonger har Adde bjudit på drama, intriger och kärlek. Nu är Mr Ex on the beach tillbaka – lite äldre, lite klokare och med hjärtat på rätta stället.

Gabriella Andersson, 25, Norrköping

Bella är stjärnan från ”Paradise hotel” som skapat många rubriker för en stormig relation med sitt ex. Nu vill hon få den respekt hon förtjänar.

Alex D’Rosso, 29, Stockholm

”Ex on the beach”-stjärnan, ”Paradise hotel”-vinnaren, Pokémon-kungen och dj:n Alex D’Rosso är tillbaka för att maxa festen.

Nina Glimsell, 25, Göteborg

Nina, känd från ”Paradise hotel”, gillar inte drama – men har en tendens att hamna där ändå. Hon ser framemot flörter och fester i den luxuösa tillvaron i Brasilien.

Haidar Juma, 26, Stockholm

Legendaren från ”Paradise hotel” får tjejerna på fall med sina bruna ögon och vita leende. Men för tillfället är han lite vilsen. Han söker en självsäker tjej som kan bli gps:en i hans liv.

Elin Skog, 23, Karlskoga

Vildkatten från Värmland är tillbaka. Elin är en riktig ”Ex on the beach”-monark med tre säsonger av tittarnas favoritsåpa i bagaget. Hon är alla killars drömtjej, men själv har hon inte träffat drömkillen – än.

Arvid Stenbäcken, 27, Göteborg

Arvid är känd från ”Paradise hotel” och sin stormiga relation med Bella. Han beskriver sig själv som en spelare, och är i Brasilien för att lägga korten på borden och vinna sin kärlek tillbaka.

Sara Bolay, 28, Dubai/Uppsala

”Ex on the beach”-profilen Sara “sätt dig ner i båten” Bolay är tillbaka. Hon ska, en gång för alla, visa att ingen sätter henne på plats.

Dennis Mlivic, 21, Helsingborg/Kroatien

Dennis är den adrenalinstyrde charmören som driver eget företag i Kroatien. Vi känner igen den långhårige hunken från såpan ”Love island”.

Emma Hellström, 26, Stockholm

”Paradise hotel”-profilen Emma är impulsiv och gillar att göra saker utanför boxen.

Lisa Jönsson, 25, Jönköping

”Paradise hotel”-vinnaren Lisa umgås hellre med killar än tjejer för att undvika drama. Hon går även under artistnamnet LYSA och har släppt musik i samarbete med Warner Music och X-records.

Alexandra Nord, 28, Stockholm

Alexandra känner vi igen från Bachelor och Paradise Hotel, men är också före detta fotbollsproffs. Hon är en extrem tävlingsmänniska, som hatar att förlora.

Anna-Lisa Herascu, 24, Olofström/Stockholm

Ex on the beach-drottningen Anna-Lisa träffade Adde i första säsongen av tittarnas favoritsåpa. Nu går hon in i huset mer singel än någonsin.

Adrian Montin, 28, Göteborg

Adrian är ”Ex on the beach”-veteranen som blev känd i ”Paradise hotel” 2015, och även synts i ”Cirkus Magaluf”. Han har charm, en vass tunga och stort hjärta.

Marc Stenbäck, 26, Malmö

Marc, som vi känner igen från ”Paradise hotel”, beskriver sig som tungaste (sic) snubben i stan. Han må vara hård på utsidan, men döljer ett mjukt inre.

Monalisa Skinnari, 24, Stockholm

”Ex on the beach”-stjärnan Monalisa är tillbaka – och absolut inte för en lugn parsemester. Hon är dj:n som snurrar din värld och ska visa alla hur man festar.

Ida Asperud, 21, Linköping

”Paradise hotel”-profilen och superpoddaren Ida beskriver sig som smart och manipulativ – två egenskaper som kan komma väl till pass i ”Celebrity ex on the beach”-villan.

William Afsenius, 23, Göteborg

Göteborgs hetaste handyman och största tjejtjusare behöver semester – förhoppningsvis med en chans till romans.

Bettina Buchanan, 24, Stockholm

”Paradise hotel”-stjärnan har inte åkt till Brasilien för sina ex skull – utan helt och hållet för sin egen.

Pierre Louis, 26, Falkenberg/Oslo

Pierre erövrade de norska tittarna i ”Ex on the beach Norge” – nu är det dags att bli Pierre Louis med de svenska realityfansen.

Julia Markham, 24, Stockholm

”Ex on the beach”-stjärnan Julia är singel och redo för massa flörtigt mingel.

Dennis Kvist, 28, Malmö

Malmös rappaste käft är på plats i Brasilien. Vi känner igen honom från ”Paradise hotel”.

LÄS OCKSÅ Avslöjar nya kärleksparet i ”Paradise hotel”

LÄS OCKSÅ TV3 lägger in varningsskyltar i ”Paradise hotel”

LÄS OCKSÅ Calle Åbergs glädjebesked efter cancerdomen

KOPIERA LÄNK