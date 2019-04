LIVE: Följ den sjätte fredagsfinalen i ”Let’s dance” minut för minut

av Nöjesbladet

26 april 2019

LaGaylia Frazier & Tobias Bader har dansat färdigt i ”Let’s dance”.

Nöjesbladets reporter Cornelis Rikken har chattat under hela programmet, läs hela chatten nedan.

Det dansar paren i kväll

Linnea Claeson & Jacob Persson:

”Aladdin” i en Tango.

Lance Hedman Graaf & Linn Hegdal:

”Rocky” i en Pasodoble.

Robin Bengtsson & Sigrid Bernson:

“The greatest showman” i en Slowfox.

LaGaylia Frazier & Tobias Bader:

“Sex and the city” i en Pasodoble.

Magdalena Forsberg & Tobias Karlsson:

”Ted” i en Rumba.

Thomas Ravelli & Jasmine Takács:

“As good as it gets” i en Tango.

Kristin Kaspersen & Calle Sterner:

“A star is born” i en Slowfox.

Dessutom ska alla paren också göra ett disco-battle.



