avAlex Hartelius

NÖJE 11 augusti 2019 00:26

Gyllene Tiders har spelat på sista refrängen.

I Brottet i Halmstad tog bandet ett sista farväl – med fans, familj och vänner i publiken.

– Jag blev jätteberörd. Det blev allihop. Människor från hela världen hade kommit för att se oss, säger Micke Syd.

De började på hemmaplan – och avslutade på hemmaplan. Säcken har knutits ihop och Gyllene Tiders har gjort sin allra sista spelning någonsin.

Trummisen Micke ”Syd” Andersson är efter avskedsturnén lyrisk och säger att Gyllene Tider aldrig låtit bättre. Att få avsluta på hemmaplan samma år som bandet fyller 40 år är något han upplever som både ”magiskt” och ”fantastiskt”.

– Det är jävligt mycket just nu. För att citera min kompis och låtskrivare: “Här kommer alla känslorna på en och samma gång”, säger han till Nöjesbladet.

”Blev jätteberörd”

På scen gästades även gruppen av artisten Niklas Strömstedt, som tillsammans med Per Gessle framförde låten ””Marie i växeln”. Kvällen avrundades med låten ”När alla vännerna gått hem” och när sista låten var avverkad skulle Micke Syd byta jacka.

– Då, när jag vände mig om, var det 150 personer som höll upp tacklappar. Då kom Lille skutt på besök.

Du fick tårar?

– Ja, det är klart. Jag blev jätteberörd. Det blev allihop. Människor från hela världen hade kommit för att se oss.











Tvingades flytta gig

När avskedsturnén först annonserades var spelningen i Halmstad inte inplanerad, men när Per Gessle blev sjuk under turnén – och bandet tvingades ställa in två spelningar – så tvingades man flytta gig och då förändrades upplägget.

– Då började vi snacka om att avsluta på hemmaplan, så självklart har det funnits med i bakhuvudet hela tiden. Vi ska sluta hemma, det är så det ska vara. Hela den här sommaren har varit som ett glädjetåg och det blev en perfekt avslutning.

Micke Syd beskriver det som att allt varit på topp, både på scen och runt omkring.

– Vi kan leverera låtar med samma energi som när vi är tjugo, fast med så mycket mer liv i. Jag kan inte förklara det för dig för du har inte gjort det jag gjort, men det är en ynnest att få göra det och dela det här med fem personer som jag vanligtvis inte träffar så ofta längre.

”Starka känslobärare”

Han tror att det blir extra mycket nerv när både publik och band vet att det blir den allra sista spelningen.

– Det vet ju du – att om du skulle gå och titta på dina favoriter och se ditt sista gig med dem så skulle du gå med en annan inställning rent känslomässigt, än om det är ett gig där du vet att de kommer tillbaka om två år. Och vi är såna starka känslobärare: Vi är sommar, sol, kärlek och glädje.

Hur landar du och bandet efter det här?

– Vi kommer ha lite fest i kväll. Det blir trevligt och lugnt. Jag ska byta kläder nu, för jag är så jävla svettig så att klockorna stannar.

