Kritiken mot Kläfford i natt

”Nådde inte fram till mig”

avTorbjörn Ek

11 september 2019 09:18

Han tog sig till semifinalen i ”America’s got talent” tack vare publikens röster.

Men nu kan framgångarna vara över för Chris Kläfford – åtminstone att döma av spelbolagens odds och juryveteranerna Simon Cowells och Howie Mandels ord.

– Jag tror inte att det här kommer ge dig rösterna, sa Mandel i amerikansk tv i natt.

Natten till onsdag, svensk tid, tävlade Chris Kläfford, 30, i semifinalen av ”America’s got talent”. Han tog gitarren med sig på scenen och framförde egenskrivna ”If not with you, for you” som han tillägnade sina föräldrar.

Till semifinalen tog Kläfford sig via en så kallad ”dunkin’ save”, han räddades kvar tack vare tittarnas röster. Resultatet i semifinalen meddelas först i resultatshowen som sänds i amerikansk tv natten till torsdag, men att döma av spelbolagens odds och jurymedlemmen Howie Mendels kritik kan Kläffords framgångar nu ha nått sitt slut.



1 av 2 Chris Kläfford i ”America’s got talent” i natt.

Hundra gånger pengarna

Inför semifinalframträdandet gav amerikanska spelbolag hundra gånger pengarna på att Chris Kläfford skulle stå som segrare i finalen. Det gjorde honom till en av de sex akter som låg i botten på rankinglistan, av de 22 som tävlar i semifinalerna.

Efter nattens framträdande var juryveteranen Howie Mandel, 63, dessutom kritisk till Kläffords insatser.

– Jag älskar dig och du har en fantastisk röst, men jag vet inte om jag älskar din strategi, sa han enligt Parade.

– Den här låten nådde inte fram till mig. Din första låt var John Lennons (”Imagine”, samma låt som Kläfford framförde i både sin ”Idol”-audition och i en av fredagsfinalerna, reds anm) och den lyfte taket. Jag tror inte att det här kommer ge dig rösterna.

Cowell: Borde sjungit annan låt

Men Julianne Hough, 31, höll inte med.

– Jag dras med om jag kan stänga mina ögon och det berör mig. Det var fantastiskt, sa hon och fick medhåll av jurykollegan Gabrielle Union, 46:

– Varje gång du öppnar din mun... jag älskar dina originallåtar. Jag tror att USA kommer att rösta på honom, sa hon i sändningen.

Gästdomaren Queen Latifa, 49, hyllade också Kläfford:

– Jag är redan på konserten. I mitt huvud så hör jag hur den här skivan redan är producerad. Det kräver mod att komma ut här och framföra ett original.

Men Simon Cowell, 59, var inte övertygad.

– Låten du sjöng i mellanomgången var din starkaste och jag tror att du borde ha sjungit den i kväll, sa han i sändningen.

