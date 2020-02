Moa Gammel Ginsburg om ”Breaking surface”: ”Jag fick totalpanik”

Publicerad: 15 februari 2020 kl. 17.35

En svensk thriller som är så spännande att den skapar ångest.

”Breaking surface” var ingen lek att spela in heller, för filmens båda stjärnor Moa Gammel Ginsburg, 39, och Madeleine Martin, 28.

– Jag hoppade faktiskt av filmen efter tre dagars dykträning, det var för läskigt, jag fick totalpanik, säger Moa Gammel Ginsburg.

Foto: LOTTE FERNVALL Moa Gammel Ginsburg och Madeleine Martin

Filmen, som hade premiär i fredags, handlar om två halvsystrar, Ida (Moa Gammel Ginsburg) och Tuva (Madeleine Martin), som är i Lofoten i Nordnorge för att genomföra sitt traditionella vinterdyk. När de befinner sig 30 meter under vattenytan, uppstår ett stort stenras vid viken där de håller till. Stenbumlingarna begraver både den utrustning de har på land och gör så att Tuva fastnar på havsbottnen. För Ida börjar en kamp mot klockan på liv och död…

Det är en film som ger totalångest för de flesta som inte känner sig som fiskar i vattnet. Filmens stjärnor tillhör heller inte den kategorin av människor.

– Jag kan förstå tanken med att dyka bland korallrev i varma vatten. Men jag hatar att frysa, i iskalla mörka svenska vatten, säger Moa.

– Jag är ganska dålig på att simma, jag gör någon form av hundsim, säger Madeleine.

Varför ville ni ändå göra filmen?

– Man gör inte riktigt sådana här thrillers i svensk film. Och det är ganska sällan man läser ett manus som är en sådan pageturner, säger Moa.

– Jag ville gärna jobba med Moa och så var det kul att spela mot en annan tjej. Det är inte allt för ofta man läser ett manus med två kvinnliga roller där konflikten inte kretsar kring en man. Det var ett vattentätt manus, säger Madeleine, som när hon kommer på vad hon just sagt ursäktar sig med ”jag är ju från Göteborg…”.

När det blev allvar, när det var upp till bevis, var det inte lika roligt längre.

– Jag hoppade faktiskt av filmen efter tre dagars dykträning, det var för läskigt, jag fick totalpanik, säger Moa.

För att komma över den uppförsbacken, kopplades en dykinstruktör som normalt tränar barn in. Man började med stillsamma snorkelövningar i varmt vatten. Så småningom var båda redo för inspelning, som ägde rum i en av världens största vattentankar, strax utanför Bryssel i Belgien. På botten byggde man upp havsbottnen från Lofoten.

Var ni rädda? Var det jobbigt?

– Ja, absolut, men vi hade mycket proffs runtomkring som höll koll på oss, säger Madeleine.

– Vi dök åtta timmar om dagen i tre veckor. Då blir vilket vatten som helst kallt efter ett tag. En gång fastnade jag på tio meters djup, krångel med masken, då gäller det att inte drabbas av panik, då kan det gå illa, säger Moa.

När scenerna i vattentanken var avklarade, väntade en kortare tids filmning i Lofoten i Norge.

– Vi var så inställda på att klara de första tre veckorna, att jag hade förträngt alla de här scenerna kring klippkanten i Norge. När det är svinkallt och vatten rinner in i de där våtdräkterna, säger Moa.

Nu har ”Breaking surface” just haft biopremiär. De är nöjda med filmen som överlag har fått bra recensioner. Men ingen av dem planerar för någon dyksemester.

– Det finns hajar utanför Göteborg, superstora brugdhajar, så att dyka i mörka vatten… nej, då ska det vara i varma vatten, säger Moa.

– Bara om man kunde spärra av ett område med nät, så man visste att det inte kommer några konstiga djur, säger Madeleine.



Namn: Moa Gammel Ginsburg.

Ålder: 39.

Bor: Stockholm.

Familj: Make, 4-årig son.

Aktuell: På bio i ”Breaking surface”. På bio även med succéfilmen, etta på Biotoppen, ”LasseMajas Detektivbyrå – Tågrånarens hemlighet”, som hon har regisserat. Jobbar bland annat med ett filmmanus som bygger på Hjalmar Söderberg-pjäsen ”Gertrud”, med handlingen flyttad till dagens Los Angeles.

Namn: Madeleine Martin.

Ålder: 28.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambo, är nyförlovad.

Aktuell: På bio i ”Breaking surface”. Är med i pjäsen ”Pitbull” på Uppsala Stadsteater, premiär 26 februari. Kommer senare i år i SVT:s dramakomedi ”Amningsrummet”, med henne, Liv Mjönes, Louise Peterhoff och Alida Morberg.

